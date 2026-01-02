翻列管名冊選妃…社會安全網高官「性侵弱勢少女」！領獎邪笑畫面曝

記者簡榮良／高雄報導

左手領獎，右手褪去少女衣服！42歲何建忠在高雄衛生局心衛中心擔任執行秘書，卻濫用職權將公務系統當選妃名冊，最高單日肉搜上百筆個資，篩選一名弱勢少女，誘騙至摩鐵性侵，為營造性交易假象，完事還塞了3600元現金。會如此有恃無恐，就是妻子當靠山，何妻在社會局工作，洩漏辦案進度。檢方依妨害性自主等罪起訴，求處10年6月徒刑。但不只正義來晚，令人諷刺的是，何建忠犯案期間，正於國立中正大學犯罪防治研究所攻讀碩士，畢業輪文口試題目叫「刑法中的保安處分」，他更於2023年榮獲衛福部「社會安全網績優督導」殊榮，就是這段短短幾秒的領獎畫面，讓世人記住惡魔的長相。

就是這段短短幾秒的領獎畫面，讓世人記住惡魔的長相。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

起訴書指出，42歲何建忠在高市府衛生局心衛中心苓雅分區執行秘書、該分區最高層級主管，負責處理自殺、兒虐、家暴、性侵害等個案，在社會中扮演接住脆弱靈魂的最後一雙手；然而，他卻透過職務之便調閱個資，篩選出一名罹患創傷後壓力症候群與憂鬱症的16歲少女，取得手機號碼、IG帳號、Line加好友，假扮嫖客聯繫對方，開口就問「18？」、「零用錢需要嗎？」、「高雄約會嗎？」、「問你有沒有想賺錢？」。

起初少女對於何建忠能得知自己手機門號感到困惑，害怕對方可能手握不雅照、外流，答應與何建忠見面。2025年6月30日晚間18時，何建忠開車至高捷五塊厝站接走少女，帶往摩鐵入住，並於房內以身體強行壓制少女，違反其意願性侵得逞。事後何建忠還企圖營造「性交易」假象，把3600元現金強行塞入少女的隨身包中，隨後丟包便利商店外。

何建忠犯案期間，正於國立中正大學犯罪防治研究所攻讀碩士，畢業輪文口試題目叫「刑法中的保安處分」。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

案發後少女提出告訴，而何建忠早就想好退路，透過任職社會局的妻子查詢案件偵辦進度，未料事件還是曝了光。高雄地檢署偵結後，針對強制性交部分建請法院從重判處8年徒刑，違反《個人資料保護法》部分求刑3年，合併求刑10年6月，被羈押3個月，於昨日元旦以20萬元交保，這匹狼披人皮默默的回到社會中。

何建忠畢業於高雄醫學大學心理學系，現就讀國立中正大學犯罪防治研究所。過去他曾於廣播電台分享心理健康議題，語錄印冊出書，並在大學演講社會安全網運作。甚至在2023年獲得「衛生福利部強化社會安全網績優督導」表揚，就是這段短短幾秒的領獎畫面，讓世人記住惡魔的長相。一個人的崩壞絕非一朝一夕，恐怖的是躲在制度裡的狼，蠶食鯨吞無助靈魂。

衛生局表示，接獲通報後，於去年8月11日終止契約並予解聘。（圖／翻攝畫面）

對此，高雄市衛生局表示，得知何建忠涉案即主動嚴辦清查，114年8月9日召開考績會，以違法執行職務及言行不檢造成不良後果，並嚴重損害機關聲譽等違失，因情節重大予以一次記二大過之行政處分，依違反該業務約聘人員管理規範規定，並於114年8月11日終止契約並予解聘。

至於何妻洩密案，社會局已記2大過解聘，另何員違反兒少法第49條，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法第17-1條，已由高雄市社工師懲戒委員會審議，最重處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

