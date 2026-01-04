翻列管名冊選妃…高官性侵弱勢少女「不只1人」？林岱樺開第一槍

記者簡榮良／高雄報導

高雄市衛生局發生駭人聽聞的性侵醜聞，42歲何建忠在心衛中心擔任執行秘書，卻濫用職權將公務系統當選妃名冊，最高單日肉搜上百筆個資，篩選一名弱勢少女，誘騙至摩鐵性侵，為營造性交易假象，完事還塞了3600元現金。從手法研判並非臨時起意，衛生局反應後知後覺，令外界擔憂受害者不只1人。對此，角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺今（4）日開第一槍，喊話受害者出面，「你不會是孤單的，岱樺會願意陪你走完這一程，站在妳旁邊」。

衛生局反應後知後覺，令外界擔憂受害者不只1人。對此，角逐高雄市長初選的民進黨立委林岱樺今（4）日開第一槍，喊話受害者出面。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

衛生局反應後知後覺令外界譁然，細看何建忠的手法細膩，顯見並非臨時起意，擔憂有更多受害者被噤聲。對此，立委林岱樺今日展開車掃行動出發前，特別請大家目光關注一件事，「前幾天高雄發生涉及少女重大性侵案件，顯示社會安全破口出現重大警訊，對任何一個城市來說都是非常嚴肅的事情」。

林岱樺說，她最在意的是，是不是還有受傷害而不敢走出來，因害怕默默承受恐懼的受害者，她希望藉著今天出發前對若還在默默承受、不敢走出來的朋友們喊話，「你不會是單獨的，你不會是孤單的，岱樺會願意陪你走完這一程，站在妳旁邊」。

她強調，初選固然重要，但市民的安全跟尊嚴比任何事情都更重要，這是她在出發之前要表達對這案件的關心，並感謝在最後的黃金週、在最後一哩路，民眾一起陪她走到巷弄中。

就是這段短短幾秒的領獎畫面，讓世人記住惡魔的長相。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

回顧整起事件，42歲何建忠在高雄市衛生局心衛中心苓雅分區執行秘書、該分區最高層級主管，負責處理自殺、兒虐、家暴、性侵害等個案，在社會中扮演接住脆弱靈魂的最後一雙手；然而，他卻透過職務之便將公務系統當選妃名冊，最高單日肉搜上百筆個資，篩選出一名罹患創傷後壓力症候群與憂鬱症的16歲少女，取得手機號碼、IG帳號、Line加好友，假扮嫖客聯繫對方，開口就問「18？」、「零用錢需要嗎？」、「高雄約會嗎？」、「問你有沒有想賺錢？」。

起初少女對於何建忠能得知自己手機門號感到困惑，害怕對方可能手握不雅照、外流，答應與何建忠見面。2025年6月30日晚間18時，何建忠開車至高捷五塊厝站接走少女，帶往摩鐵入住，並於房內以身體強行壓制少女，違反其意願性侵得逞。事後何建忠還企圖營造「性交易」假象，把3600元現金強行塞入少女的隨身包中，隨後丟包便利商店外。

何建忠犯案期間，正於國立中正大學犯罪防治研究所攻讀碩士，畢業輪文口試題目叫「刑法中的保安處分」。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

案發後少女提出告訴，而何建忠早就想好退路，透過任職社會局的妻子查詢案件偵辦進度，試圖脫罪，但摩鐵監視器清楚拍下車牌號碼，證據確鑿。高雄地檢署偵結後，針對強制性交部分建請法院從重判處8年徒刑，違反《個人資料保護法》部分求刑3年，合併求刑10年6月，何建忠被羈押3個月，於元旦以20萬元交保，這匹狼披人皮默默的回到社會中。

何建忠畢業於高雄醫學大學心理學系，現就讀國立中正大學犯罪防治研究所。過去他曾於廣播電台分享心理健康議題，語錄印冊出書，並在大學演講社會安全網運作。甚至在2023年獲得「衛生福利部強化社會安全網績優督導」表揚。一個人的崩壞絕非一朝一夕，恐怖的是躲在制度裡的狼，蠶食鯨吞無助靈魂，受害者只有一人？想必得打上問號。

一個人的崩壞絕非一朝一夕，恐怖的是躲在制度裡的狼，蠶食鯨吞無助靈魂，受害者只有一人？想必得打上問號。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

