翻動物園6米高圍欄「闖獅園」 男遭母獅撲擊喪命

巴西一名男子日前在一處動物園內，強行翻過約6公尺高的圍牆，闖入獅子園區。（示意圖／Pexels）





巴西一名男子日前在一處動物園內，強行翻過約6公尺高的圍牆，闖入獅子園區，結果被發現入侵的母獅立刻飛奔攻擊，男子當場死亡。這隻母獅在事發前與遊客互動良好，沒有急躁或異常情緒，研判是男子擅自闖入，使母獅感到受到威脅才會出手。

母獅似乎發現異狀後迅速往前衝，接著看到園區內有名男子攀在樹上。當男子往下移動時，母獅明顯被激怒，瞬間撲上前猛烈攻擊，驚險過程全被遊客拍下。

動物園遊客指出，當時原以為只是有人站在園區中間，還以為是惡作劇，直到靠近後才發現情況不對，園方也立即封鎖園區並疏散所有人。事後部分影像顯示，母獅「萊昂娜」在意外前仍與遊客互動正常，並無激動反應。園方推測，男子入侵園區造成牠認定遭受威脅才會攻擊。萊昂娜目前因受到驚嚇處於高度壓力中，正接受照護與觀察，但未再出現攻擊行為，園方也強調不會對牠施以安樂死。

更多東森新聞報導

喉炎男童打針後心臟驟停6次亡！一查竟是心肌梗塞藥劑

少女生雙胞胎「竟然不同爸」 她回顧銷魂那晚揭真相

擅自離院成最後身影？巴西「健身女神」離奇墜樓亡

