即時中心／潘柏廷、李美妍報導

民進黨立委王世堅的質詢內容一直是外界關注的重點，而他擔任台北市議員秀出金句「本來應該是從從容容、游刃有餘」等語，近期被中國網友翻唱成〈沒出息〉意外爆紅；王世堅今（21）日更在記者面前秀金嗓開唱〈沒出息〉，相關畫面也曝光了！

王世堅過去擔任台北市議員期間，質詢時任市長柯文哲、現任台北市長柯文哲時，不僅會送禮物外，更秀出金句，讓外界印象深刻。

其中，王世堅在2017年世大運期間質詢柯文哲喊出「本來應該是從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」金句，近期就被中國網友改編成〈沒出息〉一曲；此曲一出，不僅在抖音爆紅，更紅回台灣，成為近日最熱門的歌曲。

廣告 廣告

快新聞／王世堅〈沒出息〉爆紅 本人開金嗓畫面曝光

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞資料照）

對此，王世堅今天面對記者們的請求，也大秀歌喉高唱〈沒出息〉的前兩句「本來應該是從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」，畫面也因此曝光。

原文出處：快新聞／翻唱還是原唱？質詢金句變神曲〈沒出息〉爆紅 王世堅開金嗓畫面曝

更多民視新聞報導

賴清德大啖壽司、味噌湯挺日本水產 謝龍介建議吃生魚片原因曝光

李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」

黃國昌將赴東吳演講談社運 網開酸：猜他「這三字」至少會講50次

