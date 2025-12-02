翻唱《獵魔女團》惹罵聲！Ahyeon高音遭酸「雞叫」 原唱怒反擊：閉嘴

娛樂中心／綜合報導

BABYMONSTER（左起）Rora、Parita、Ahyeon，分別扮演《Kpop獵魔女團》動畫角色Zoey、Mira、Rumi，從髮型、妝容到服裝完整還原設定。（圖／翻攝自Mnet、Netflix）

南韓女團 BABYMONSTER 成員 Rora、Ahyeon、Pharita 近日在「2025 MAMA AWARDS」演出電影《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，舞台播出後引發激烈討論，尤其是 Ahyeon 的高音成為網路戰場焦點，負評與嘲諷不斷。面對網友以原唱作比較、批判翻唱演出，〈Golden〉原唱之一的 REI AMI 罕見發文替後輩發聲，呼籲停止攻擊與比較。

Ahyeon（雅賢）在舞台上飆高音，掀起各大社群高熱度討論。（圖／翻攝自Mnet）

不少網友認為 Ahyeon 的高音「刺耳」、「硬撐」、「像叫聲」，留言區吵成兩派。對此，REI AMI 在 X（前 Twitter）直接開嗆酸民：「為了抬高你喜歡的藝人而貶低別人，真的很遜（lame）。保持正向，不然就閉嘴。」她也強調，不要再貶低其他女性、不要把女藝人彼此對立，直言這種行為既疲憊又倒退。

Putting down other groups/artists to uplift your favs is lame. Keep it positive or stfu— stop putting down other women and pitting them against each other. That kind of behavior is exhausting and regressive.

— REI AMI (@reiamimami) November 30, 2025

她隨後補充表示，自己是抱著愛與支持才會出聲，因為站在聚光燈下本來就不容易，「有時候甚至會覺得可怕。讓我們保持正能量，繼續往前走，謝謝。」

這番話被解讀為對 BABYMONSTER 的力挺，貼文也迅速被大量粉絲轉傳，許多人留言感謝她替後輩主持公道：「謝謝妳替她們說話」、「不懂為何要攻擊一個努力工作的 18 歲女孩」、「把惡意包裝成『個人意見』真的看膩」、「支持自己的偶像，不需要踩別人」。雖然〈Golden〉翻唱仍有爭議，但 REI AMI 的態度讓更多人反思粉絲文化應保持健康，不該因偏愛而傷害其他藝人。

