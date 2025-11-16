翻唱《NANA》音樂圓夢Marz23揪愛妻Lea拍MV

Marz23推出新單曲〈魅惑天空2O25〉，這首歌是翻唱動漫《NANA》的主題曲〈GLAMOROUS SKY〉，歌曲對他來說具有特別意義，因為這是啟蒙他踏上音樂道路的起點。

Marz23回憶，在國三那年看完《NANA》後，第一次被龐克與視覺系震撼，這也成為他開始練琴、創作、投入音樂的起源。他撿起姊姊塵封3年的木吉他，翹課練琴8小時，化煙燻妝、穿鉚釘，走上一條不被理解卻義無反顧的道路。他笑說：「那首歌讓我知道自己想成為誰。」

推出翻唱單曲，Marz23說：「這首歌是我人生最重要的夢，它定義了今天的我。」對他而言，這不只是一次致敬，更是獻給過去那個被質疑的自己。而MV，他還邀請了愛妻Lea共演，兩人從擁抱、拉扯到彼此凝視，都能看見真實伴侶間的信任與默契。