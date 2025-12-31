翻垃圾桶上癮？薩摩耶犬「犯案未遂」讓主人哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一名飼主分享家中狗狗的逗趣畫面，引發網友熱烈討論，一隻年僅7個月大的薩摩耶犬在家中「犯案未遂」，不僅打翻垃圾桶，桶蓋還直接卡在脖子上，形成超明顯的「現行犯證據」，而狗狗本人卻毫不自覺，依舊一臉燦笑，反差畫面讓許多網友直呼「心都被融化了」。

這隻年僅7個月大的薩摩耶犬名叫「波力」，正值精力旺盛、對世界充滿好奇的年紀，飼主表示，愛犬平時就相當活潑，對任何新鮮事物都充滿探索慾望，尤其對垃圾桶格外感興趣，因此常在家中上演各種有趣又爆笑的萌場面。

廣告 廣告

「波力」本人卻絲毫沒有察覺自己闖了禍，露出天使般的招牌笑容

(示意圖/Unsplash)

事發當天「波力」又趁著家中沒人注意時，偷偷靠近垃圾桶試圖翻找「寶藏」，沒想到過程中用力過猛，垃圾桶應聲倒地，桶蓋也因此滑落，意外套在牠的脖子上，不過「波力」本人卻絲毫沒有察覺自己闖了禍，反而一臉天真地站在原地，對著主人露出拿手的招牌笑容。

飼主在第一時間確認狗狗沒有受傷後，便忍不住將這起趣事分享至網路上，引來不少網友紛紛留言「新手狗的日常」、「牠可能還覺得自己沒被發現」、「我家狗也會這樣」，還有人直言，薩摩耶犬的傻笑表情本來就極具殺傷力，再加上這種翻車現場，更是可愛度爆表，讓人看了瞬間被療癒。