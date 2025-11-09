翻山越嶺求學歷程 蘭陽女教先鋒「三高女校友的故事」新書發表

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣史館今天(9日)舉辦「蘭陽女教先鋒—三高女校友的故事」新書發表會，日治時期的台北第三高等女學校(三高女)，是中山女高的前身，昔日有71名宜蘭女學生翻山越嶺到校求學，新書內容呈現宜蘭女性教育史重要篇章。

三高女在1897年建校，早期是台灣唯一公立女學校，吸引全國各地女學生就讀，後來中南部陸續成立高等女學校，三高女改以招收北部女學生為主，宜蘭縣在1938年蘭陽高等女學校(現今國立蘭陽女中)創辦之前，也是宜蘭女性接受中等教育最重要的選擇。

廣告 廣告

根據宜蘭女性史研究者、新書作者張美鳳考證，日治時期，宜蘭有71名女學生北上就讀三高女，宜蘭線鐵路尚未通車時期，她們必須翻山越嶺才能抵達台北。宜蘭縣代理縣長林茂盛也參加新書發表會，向宜蘭女性先行者致意。

隨著歷史演進，宜蘭三高女校友逐漸凋零，張美鳳轉而訪談家屬，共訪問25名家屬，已故前宜蘭縣長陳進東妻子林桂靜，早年從宜蘭長途跋涉到三高女就學，張美鳳訪問她的女兒陳淑娟、擔任牙醫師兒子陳季文，姊弟2人受邀出席發表會。

張美鳳在發表會上介紹新書籌劃及撰寫過程，直指當年三高女畢業後的菁英女性，擁有廣博見聞，有人走入政壇，或參與婦女團體、創辦婦女刊物，為女性爭取權益，成為職場上女先鋒。新書每本訂價450元，今天享有6折優惠，可洽宜蘭縣史館訂購。

【看原文連結】

更多自由時報報導

各國預測趨一致！「鳳凰」颱風恐中南部登陸斜切出海

鳳凰最快下午變胖轉強颱！各地暴風圈侵襲率曝 2地破9成躲不掉

明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增

鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光

