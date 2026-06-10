翻山越嶺的愛！阿里山鄉新美國小獲贈9人座交通車

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〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕愛心跨越山海，齊心守護偏鄉學童的求學路！嘉義市國際蘭馨交流協會在創會會長蔡佳靜號召下，發揮大愛無私精神，慷慨捐贈嘉義縣阿里山鄉新美國小1輛全新9人座交通車，以實際行動為偏鄉教育注入暖流。

捐贈儀式於9日晚間「創會授證典禮」中舉行，嘉義縣長翁章梁、教育處副處長顏廷育及新美國小校長黃奕仁出席受贈，並代表縣府與學校全體師生，向蘭馨交流協會表達最誠摯的謝意。

國際蘭馨交流協會身為聯合國認可的國際非政府組織(INGO)，是由商業與專業婦女組成的國際性服務團體。長期以來，協會秉持「女人幫助女人」(Women Helping Women)的宗旨，致力於關懷婦女與女孩的權益。

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顏廷育指出，新美國小位於阿里山鄉南三村，是嘉義縣最偏遠的學校之一。校內原有負責學生接送、教學活動及校務支援等重要任務的交通車，因車齡高，維修頻率與成本逐年提高，已影響行車安全與服務效能。

黃奕仁說，交通車不僅是接送學生的交通工具，更是連結外界教育資源的重要橋樑，無論參加各項競賽、文化交流、戶外教學活動，或支援行政業務及物資運送，都扮演不可或缺的角色。

嘉義市國際蘭馨交流協會強調教育不應因地理條件產生差距，因而積極募集資源購置交通車，為新美國小師生提供安全的交通服務，讓孩子們安心學習、快樂成長。

翁章梁對此善舉給予高度肯定，盛讚嘉義市蘭馨會關注教育發展並積極投入公益，期許為台灣社會注入更多光與熱，傳遞溫暖與關懷。

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