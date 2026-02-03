翻山越嶺送年菜 陳乃瑜攜手企業暖送坪林獨居長輩

（記者陳志仁／新北報導）農曆新年將至，為讓偏鄉獨居長輩也能安心過好年，新北市議員陳乃瑜日前媒合愛心企業「𧙗鼎工程」，並攜手新北市坪林區公所，深入坪林山區，親自將愛心年菜送到獨居及弱勢長輩家中，以實際行動傳遞新年溫暖與關懷。

圖／新北市議員陳乃瑜媒合愛心企業「𧙗鼎工程」，並攜手新北市坪林區公所，深入坪林山區，親自將愛心年菜送到獨居及弱勢長輩家中。（新北市議員陳乃瑜服務處提供）

陳乃瑜表示，在都市生活之外，仍有許多長輩獨自居住在山林深處，年節將近，家中卻顯得格外冷清；他們需要的不只是物資，更是一份被惦記、被關心的溫暖提醒，「有人記得你、有人來看看你」，對長輩而言格外重要。

送年菜當天，陳乃瑜結束行程後立刻換上雨鞋，與坪林區公所同仁及𧙗鼎工程團隊一同踏上濕滑泥濘的小徑，逐戶拜訪山區長輩；有些老宅地處偏遠，必須彎腰、攀爬才能抵達，鞋子沾滿泥土，卻沒有人因此停下腳步。

「當我們把年菜親手交到長輩手中，看見他們眼神中的喜悅，那一刻，就是一步一腳印最真實的回饋！」陳乃瑜指出，這也是自己長期在議會提案、爭取將醫療與照護資源送進偏鄉的初衷，希望在最需要的時候，社會安全網能真正接住每一位鄉親。

陳乃瑜強調，未來也將持續站在第一線，串聯更多公私部門資源，關懷偏鄉弱勢族群，讓「守護家的方向」不只是口號，而是實實在在走得到、送得到的溫暖行動。

