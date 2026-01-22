翻拍中國女師教學片！安心亞「身體形成一個X形」神還原

娛樂中心／綜合報導

近日一段中國女講師「周老師」周媛的教學影片在網路上瘋傳，她在鏡頭前喊出「叫我！幹嘛？」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」，並搭配上超魔性的浮誇肢體動作，讓相關片段在網路上暴紅，更引發一波模仿潮。曾被外界封為「宅男女神」的女星安心亞，昨（21）日也跟上模仿影片，超靈動的表現讓粉絲們全笑翻。





安心亞在IG上傳模仿影片，只見她坐在化妝台前一邊做造型，一邊CUE工作人員配合她。安心亞在鏡頭前生動模仿中國女師周媛的動作與說話口吻，過程中她不斷調整姿勢，時而轉動肩膀、時而側身擺動。她甚至在胸前交叉比出「X」形動作，並以高亢語氣喊出「我的身體成X形」，就連「眼神給出去」的模樣也如出一轍。

安心亞神翻拍「我的身體成X形」，肢體動作超浮誇、眼神神還原。（圖／翻攝自IG@安心亞）









安心亞上傳超神模仿片，笑翻網友。（圖／翻攝自IG@安心亞）









安心亞PO出超逗趣模仿影片並反問大家「阿蘭有靈動嗎？」，吸引上萬網友圍觀朝聖：「看過原版，心亞學的超像，好美唷」、「超越原版了，太可愛了」、「不可能跟時事這麼快」、「最最最漂亮的版本！第一次不想滑掉，多看了好幾次」。

