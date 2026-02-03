翻拍新海誠神作壓力爆棚！ 《秒速5公分》真人版熱血製作內幕太震撼

《秒速5公分》時隔18年推出真人版，從導演到演員都傾盡全力致敬經典。UIP提供

日本動畫大師新海誠的經典動畫電影《秒速5公分》2007年在日本上映，累積票房達667萬美元（約7億日圓），被譽為「新海誠宇宙的原點」，至今仍是不朽名作。這次推出的《秒速5公分真人版》，是首部改編真人化的新海誠作品，電影去年10月在日本上映，已吸引超過53萬人次觀影，累積票房突破23億日圓，感動口碑持續發酵，台灣將於2月6日正式上映。

新海誠一句話！給足導演奥山由之極大力量

真人版由導演奥山由之執導，他坦言，整個創作過程中最緊張的時刻，正是與新海誠的首次會面。新海誠當時對他說：「（同樣身為創作者）我把你當成一位競爭對手。」這句話反而成為莫大的鼓勵。奥山導演回憶：「他彷彿在告訴我們，身為創作者、身為電影團隊，可以全然相信自己，放心創作一部不被原作框架束縛的作品。那像是溫柔地在背後推了我們一把，也帶給我們很大的自信。」

即便如此，面對問世已超過18年、至今仍深受粉絲愛戴的原作，壓力依舊沉重。為了不辜負觀眾的期待，劇組展開一段繁瑣到令人驚訝的前製準備。出於對原創團隊的敬意，製作團隊先將動畫中的攝影運鏡逐一列表、分類與統計，整理成一份長達132頁的資料，並深入分析拍攝角度、畫面構圖、人物位置及其中的創作意圖，盡可能重現應被延續的核心元素。

2024年3月，也就是開拍前約5個月，奥山導演強烈希望能提前與主演松村北斗會面。當時松村主動表示：「如果能更了解遠野貴樹是怎樣的人，或許能對表演有很大幫助。」他謙虛地說：「過去作品受到好評，都是因為導演的指引與團隊的力量，所以這次希望能投入比導演心中預想還要多三倍的努力。」

導演前置期超拚！備妥110頁開拍手冊演員超震撼

奥山導演聽完笑說：「那我得投入30倍的努力才行。」自那天起直到開鏡前的拜拜日，他親自撰寫了一本多達110頁的手冊，內容涵蓋導演自述、原作與時代背景解析、角色在不同年齡階段的心理狀態，以及各角色所需的專業知識等；製片佐野大也也同步製作傳達作品氛圍與風格的「情緒板（Mood Board）手冊」。

當這些厚重的資料實際印刷並發送給演員時，所有人都相當震驚，直呼從未遇過如此縝密的準備方式。松村北斗坦言：「有時也會擔心自己是否能追上那份熱情，但在一起準備的過程中，我逐漸相信，只要跟隨奥山導演，一定能迎接開鏡的那一刻。」他更直言，不論是對表演的理解，或是導演值得信賴的態度，都讓他覺得「能合作真的太好了」。



