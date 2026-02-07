翻拍林宅血案導演遭起底！徐琨華父親曾執導《少年吔，安啦！》

《世紀血案》導演徐琨華。翻攝HKIFF Industry官方臉書

改編自1980年代震撼全台的重大刑案「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日因拍攝前疑似未取得當事人林義雄同意即開拍，引發外界強烈反彈與質疑，爭議持續延燒。不僅網路掀起抵制聲浪，多名主要演員也緊急出面致歉滅火，然而導演徐琨華始終未正面回應，更因家族背景遭網友起底。

風波爆發後，不少網友質疑，劇組在改編真實歷史事件時，未與當事人充分溝通與取得授權，程序與倫理備受檢視。面對輿論壓力，演員群陸續發聲道歉，希望平息爭議，但身為核心決策者的徐琨華卻神隱至今，缺席公開說明，被批缺乏擔當。

家族背景遭質疑影響敘事角度

《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，徐琨華同樣未現身，由主演楊小黎、簡嫚書及資深演員寇世勳代表出席分享拍攝歷程。寇世勳在片中飾演當年警備總司令汪敬煦，並於記者會上提到，徐琨華的祖父徐梅鄰正是當年警備總司令部發言人，意外引發討論，部分網友仍質疑，家族背景是否可能影響敘事角度。

廣告 廣告

根據維基百科裡的資料顯示，徐琨華1984年出生於台北，父親徐小明為台灣知名電影製片兼導演，曾執導《少年吔，安啦！》，祖父徐梅鄰則曾任臺灣警備總司令部發言人。徐琨華近年活躍於影壇，2024年以電影《Admission》入選香港國際電影節「製作中項目（WIP）」計畫，也曾接受電影產業專訪。

《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏日前出席記者會。李鍾泉攝



回到原文

更多鏡報報導

《世紀血案》失言狂燒 李千娜女兒挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重

《世紀血案》爭議／翻拍林宅血案爆未經家屬同意！導演背景遭挖…他列「這理由」逆風挺演員

《豆腐媽媽》替身墜樓搶救！男星怒轟劇組：態度令人吐血

102歲人瑞娶看護遭認「粉紅收屍隊」！律師嘆如陳松勇遺產之爭 揭婚姻無效、遺產分配可能