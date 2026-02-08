翻拍林宅血案惹議！「林義雄家書」曝光：爸爸好想您

政治中心／周孟漢報導



改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜甚至失言稱「可能不是那麼嚴重」、「沒那麼恐怖」，引發全民怒火。對此，民進黨立委陳培瑜表示，「有些血跡，是無論用多少『新觀點』都擦拭不掉的重量」，並貼出「林義雄家書」，惹出全網。稍早她更是再度發聲，複習了整起悲劇的時間線，透露當時林義雄其住處和電話均為情治單位監控，而當年的當權者則是「國民黨」。

《世紀血案》電影爆爭議 主演失言稱「沒那麼嚴重」





陳培瑜透過臉書發文，表示近日改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」的電影殺青，作為主演之一的演員，在受訪時竟脫口而出「如果重啟（調查），好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」，見到演員稱「沒那麼嚴重」讓她內心掀起一陣質疑。

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷。（圖／民視新聞網）





還原滅門現場 三條人命慘死「極權監控下」





陳培瑜接著還原當年「林宅血案」事發經過，「1980年2月28日，正值美麗島事件大審期間，林義雄先生身陷囹圄。光天化日之下，兇手闖入林宅，對著手無寸鐵的老弱婦孺痛下殺手。林義雄60歲的母親身中14刀慘死，7歲的雙胞胎女兒亮均、亭均各被刺殺1刀斃命，9歲的長女奐均身受重傷。3條人命，祖孫3代，鮮血染紅了地板。這是在極權監控體制下的滅門慘案」。

「林宅血案」一共造成林家祖孫共3人身亡。（圖／民視新聞網）





陳培瑜批劇組毫無謙卑 以「新觀點」扭曲血腥事實





陳培瑜認為，演員為了宣傳電影，或許需要尋找新的切入點，或者試圖傳達電影想要提供的「不同視角」，但這並不代表可以為了「翻案」或「詮釋」，扭曲客觀存在的血腥事實。當劇組被質疑未經家屬同意便進行拍攝時，演員非但沒有展現出應有的謙卑與謹慎，反而用「很開心、很安心」來形容拍攝過程，甚至輕描淡寫地解構這個悲劇。

陳培瑜更是曬出林義雄家書，內容寫下「奐均：乖孩子！爸爸好想念您和妹妹！爸爸有事情離開您們很久很遠，您一定又拿了很多很多的一百分，可惜爸爸不能買獎品回去送給您，請您原諒。在家裏要聽媽媽和祖母的話，要愛護妹妹。好好練習唱歌和彈鋼琴，爸爸回去時要聽您彈琴唱歌。要媽媽教您和妹妹合唱，爸爸回去時要聽您和妹妹的大合唱。如果媽媽和您們願意的話，爸爸回去後，我們搬家到鄉下去，爸爸將有很多的時間陪您們唱歌彈琴，讀書寫字。星期天和您們一起去爬山、划船。一定要永遠像現在一樣乖」。文章讓人看了不禁一陣鼻酸。

陳培瑜秀出林義雄家書，內文惹哭眾人。（圖／民視新聞網）





有些血跡擦不掉 家屬40年來睜眼就是痛





陳培瑜接著指出，林宅血案至今未破，兇手未明，正義未得伸張。對於林義雄先生與倖存的家屬而言，這是40年來每天睜開眼都要面對的痛楚，是真實發生在這塊土地上的悲劇，並在文末「有些血跡，是無論用多少『新觀點』都擦拭不掉的重量」。

陳培瑜認為，對於林義雄先生與倖存的家屬而言，這是40年來每天睜開眼都要面對的痛楚。（圖／民視新聞網）

揭戒嚴恐怖時間軸 案發時「當權者是國民黨」





而在稍早，陳培瑜複習了整起悲劇的時間線，透露當年台灣的戒嚴時期，有個重要的時間點，在1949年至2000年間，台灣的當權者是「國民黨」；1949年至1987年，頒佈戒嚴令也是「國民黨」，共計38年57天，當時國民黨政府嚴格限人民自由與基本人權，包括集會、結社、言論、出版、旅遊等權利被限縮，即所謂黨禁、報禁、海禁、出國旅遊禁等，在此段時期言論自由受到普遍限制；1980年2月28日，林宅滅門血案發生，當時林義雄其住處和電話均為情治單位監控，當時的當權者是「國民黨」。

「林宅血案」當年發生時，震驚全台，當權者則是國民黨。（圖／民視新聞資料照）





雖然陳培瑜並未指明林義雄家中血案就是「國民黨」的政治犯案，但卻將種種間接證據指向了當時的高壓體制，可見對陳培瑜而言，這不只是一樁懸案，更是國家機器在特定時空背景下失職、甚至可能參與其中的陰影。無論歷史如何翻案，都是國民黨政府無法迴避的時代責任。













