翻拍林宅血案挨轟二次傷害！未取得當事人同意 《世紀血案》劇組今發聲明回應

台灣電影《世紀血案》翻拍台灣1980年重大政治懸案「林宅血案」，因劇組遭民眾質疑未獲得當事人林義雄及家屬同意便進行翻拍，該片導演的祖父更是當年警備總部發言人，遭網友炎上，抵制聲浪不斷。據了解，《世紀血案》劇組將在今（7）日發布新聞稿回應相關爭議。

據了解，《世紀血案》劇組將在今（7）日發布新聞稿回應相關爭議。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

電影《世紀血案》改編台灣1980年2月28日發生的「林宅血案」，當時林義雄捲入美麗島事件，還在獄中，其60歲母親游阿妹及兩名7歲的雙胞胎女兒在台北家中慘遭刺殺身亡，長女林奐均則身受重傷，整起案件手段兇殘，至今仍為懸案。

由於案件當事人林義雄仍在世，《世紀血案》劇組因此被質疑在拍攝前未與林義雄本人訪談，也未取得林義雄及其遺族同意。此外，電影導演徐琨華的祖父正是當年警備總部發言人徐梅鄰。不少人指出，由威權體制相關人士的後代執導案件翻拍電影，相當於在被害者的傷口上灑鹽。相關爭議曝光後，眾多網友在網路上發起抵制，表示絕對不會到電影院支持。

在2月1日的殺青記者會中，飾演林義雄鄰居李千娜表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」，言論一出，立刻遭網友撻伐，紛紛湧入李千娜的社群平台留言，以致其刪除電影殺青後於社群平台上傳的貼文；其餘出演《世紀血案》的演員也遭批評沒有做功課。

