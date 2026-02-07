翻拍林宅血案爆未經家屬同意！《世紀血案》導演背景遭挖…他列「這理由」逆風挺演員

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》遭爆未經家屬同意就翻拍。圖／攝影李鍾泉

改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，未料卻爆發多起爭議，從未經當事人及家屬同意翻拍歷史慘案，到演員失言、導演家族背景遭挖出，然而導演徐琨華至今仍未對外回應，引發外界高度關注。不過，《國際橋牌社》製作人兼導演汪怡昕則逆風力挺演員，更點名《世紀血案》的製作組才是應該出面說明的承擔方。

回顧林宅血案發生 成為台灣史上重大懸案

「林宅血案」發生於1980年2月28日，是台灣史上最受矚目的重大政治懸案之一，事發於涉入「美麗島事件」的前立委林義雄遭羈押期間，其位於台北的住家遭不明人士闖入行兇，造成林義雄60多歲的母親身中14刀，倒臥於住家樓梯旁身亡；年僅7歲的雙胞胎女兒各被刺一刀，刀傷自背部貫穿前胸，當場死亡；9歲長女身中6刀，重傷送醫成功保命，成為此案唯一倖存者。

雖然警方事發後隨即展開調查，但歷經多年仍未查明兇手身分與犯案動機，至今懸而未破。由於案發背景涉及政治迫害與白色恐怖時期氛圍，「林宅血案」長年被視為台灣歷史中極具爭議與傷痛的未解事件。

《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏日前出席記者會。圖／攝影李鍾泉

改編「林宅血案」未經家屬同意？《世紀血案》導演背景遭起底

多年後，電影《世紀血案》宣布改編翻拍「林宅血案」，然而劇組日前舉辦殺青記者會後竟傳出在改編這起歷史慘案前，未取得林義雄本人及家屬同意，引發外界質疑劇組在未與當事人溝通的情況下直接將事件影像化，形同消費受害者傷痛，對當事人及家屬極不尊重。消息曝光後，大批網友揚言抵制電影，也紛紛湧入《世紀血案》主演群夏騰宏、簡嫚書、李千娜與楊小黎的社群帳號留言洗版。

不僅如此，演員寇世勳在受訪時透露，《世紀血案》導演徐琨華的爺爺是徐梅鄰，曾於案發當年擔任警總發言人，此話一出也被部分網友質疑，導演在拍攝「林宅血案」題材時，可能涉及替家族角色「洗白」的疑慮，要求導演出面說明。不過，面對外界質疑與輿論壓力，導演徐琨華至今未針對上述爭議做出任何回應。

寇世勳是《世紀血案》主演之一。圖／攝影李鍾泉

李千娜受訪失言！「沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」說法引爆怒火

另外，《世紀血案》主演李千娜在受訪還表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」。相關言論曝光後，立馬遭到大批網友痛批。

「林宅血案」至今仍未破案，兇手下落不明，林義雄當年因政治理念遭逮捕，其家人卻在自宅近乎滅門，眾多網友認為這起事件根本不是「不那麼嚴重」，認為藝人若在未充分理解歷史與受害者處境前不應輕率發言。隨著輿論持續升溫，李千娜雖然刪除相關貼文，但至今仍未公開回應爭議。

李千娜失言後被罵爆。圖／攝影李鍾泉

導演逆風發言！點名製作方：當初在題材上和演員說了什麼

對此，曾經拍過政治議題的《國際橋牌社》製作人兼導演汪怡昕也發文回想起10年前籌備《國際橋牌社》時期的窘況，因當時台灣社會氛圍和現在不同，時任總統仍是馬英九，社會主流氛圍還是「兩岸一家親」，因此打著「台灣原創政治IP」的《國際橋牌社》吸引不了多少台灣資金，再加上台灣影視圈普遍還是視台灣歷史和政治題材為洪水猛獸，製作組甚至找不到有意向合作的電視台、平台與演員。

在當年的情境之下，製作組都有和願意參演的演員分析過利弊得失和風險，但夏騰宏、楊小黎、王自強仍舊願意參演《國際橋牌社》1、2季，因此也讓汪怡昕直呼：「在我心中這些人很勇敢，我很感謝他們。不是因為政治光譜，而是因為這些人願意為台灣影視題材的創新，陪我們冒險ㄧ把，即使很有可能損失中國市場！」

汪怡昕力挺演員。圖／翻攝自當事人FB

夏騰宏、楊小黎與王自強除了曾出演《國際橋牌社》，也參演了一些「敏感議題」作品，因此汪怡昕認為「他們的行動某種程度已說明許多」。至於網友指責演員幼稚、不好好查看劇本內容再決定是否接演的質疑，汪怡昕無奈表示：「這個圈圈的遊戲規則和責任不是這樣分的！與其要問演員，不如問製片方當初在題材上和演員說了什麼？解釋了什麼？甚至欺騙了什麼？這些都該由製片方承擔，而不是演員。」

作為台灣首個政治影視IP的製作人，汪怡昕坦言，他確實了解政治類型題材生產鏈中在台灣會遇到的眉角和雷區，正因如此，他不會要求演員扛起不屬於他們的責任，也希望大眾能理解演員們：「畢竟在台灣記憶的文化戰線上，戰友在戰場上也許會失誤受傷，但戰友們幫忙伸出手扛一把，傷癒後我們還是同一隊的好戰友！我沒有要幫誰說話，這些都是我ㄧ個常年在中國/台灣記憶文化戰的戰線上，老士官長單純的肺肺之言。」



