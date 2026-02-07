翻拍林宅血案 扁:須林家同意

前總統陳水扁（右）七日在台北出席南一中校友交流會特別講座，現場有熱情民眾直接走上台前請陳水扁坐著說就好。（中央社）

本報綜合報導

保外就醫的前總統陳水扁七日下午在台大校友會館以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題發表演講，他表示，假如回到三十歲，他不會再從政，甘願做個賺錢的律師，至於是否有機會獲得特赦，陳水扁直白回答「這多問的嘛、問錯人了啦。」

有人問到賴政府當前面對朝小野大的局面，是否要給賴總統建議，陳水扁表示，台灣面對過朝小野大的總統只有兩個，第一個就是他、第二個是賴清德。他當年「朝更小，野更大」但也是要去面對。

廣告 廣告

陳水扁進一步指出，當年他的做法是承認自己是少數執政，姿態要低，對話代替對抗，不過，現在時空背景不同，他也沒有說現在就要怎樣，因為不一樣的時代、不一樣的總統，面對不一樣的政治環境。

陳水扁含蓄表示，「人家有人家的想法和做法，要謙虛一點，總統比我們更明瞭，盡量就尊重，他這樣做絕對有他的道理。」

針對新台幣一點二五兆元國防特別條例在立院遭藍白杯葛。陳水扁表示，賴總統面對比他更惡劣的政治環境，全民應成為賴總統的後盾、支持國防特別預算。

談到以林宅血案為主軸的電影「世紀血案」，曾擔任美麗島軍法大審辯護律師團律師的陳水扁表示，要拍人家的故事就要經過對方同意，不可以先斬後奏。