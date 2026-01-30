翻拍韓片再奏效 《陽光女子》票房逆襲

《美麗的聲音》當年在韓上映時也曾逼哭不少觀眾。（資料照片）

《比悲傷更悲傷的故事》在全球熱賣近50億台幣。（資料照片）

《陽光女子合唱團》去年底上映後，憑藉口碑在社群平台持續發酵，掀起票房逆襲，目前已衝破3億台幣，登上2025年最賣座國片寶座。該片改編自2010年韓國電影《美麗的聲音》，原版上映時同樣以真摯情感打動人心。然而這已不是台片首次透過翻拍韓片創造票房佳績，回顧近年台灣電影市場，成功案例並不少見，包括《比悲傷更悲傷的故事》、《當男人戀愛時》，皆在上映時締造不俗票房。

《陽光女子合唱團》描繪一群女囚在獄中組成合唱團，以歌聲撫慰彼此生命傷痕的過程。片中大量催淚情節，吸引觀眾集體走進戲院「挑戰淚腺」，映後社群更充斥著「哭到不行」的心得分享，甚至曬出成堆衛生紙照。原版當年在韓國上映首日觀影人次即突破10萬，一度擊敗《阿凡達》登上單日票房冠軍，上映時間超過3個月，最終累積觀影人次突破300萬，換算票房超過6億台幣。

韓式煽情台味呈現

台版在故事設定上大致延續原作，保留多數關鍵催淚橋段，同時進行了不少在地化調整，除了音樂選曲改為〈練舞功〉等台灣觀眾耳熟能詳的經典歌曲，也更著墨於女性受刑人之間的互助情誼，以及每位角色入獄前背後的悲慘人生。2個版本最大的差異在於合唱團中「阿嬤」角色的結局處理上，若說韓版是將近尾聲才慢慢逼出觀眾的淚水，台版則從中段開始便讓觀眾幾乎哭到停不下來。

談到翻拍韓片的成功代表作，就不能不提《陽光女子合唱團》導演林孝謙與編劇呂安弦這對黃金組合的另一部作品《比悲傷更悲傷的故事》，改編自權相佑、李寶英於2009年主演《最悲傷的故事》，同樣以「韓式煽情、台味呈現」的策略，找來劉以豪、陳意涵演繹一段純愛虐戀，觀眾明知老哏，卻又忍不住為主角的悲劇落淚，2018年在台上映獲2.4億票房，後續版權更銷售至大陸、韓國、美國等14個地區，全球票房累積達48億台幣，創下近10年台灣電影海外銷售最佳成績。

台式元素獲得共鳴

如果說《比悲傷》成功打開翻拍市場的大門，那麼2021年上映的《當男人戀愛時》，則證明了「在地化」的關鍵性，也被視為翻拍作品中「去韓味、增台味」最成功的案例，該片改編自2014年由黃晸玟、韓惠軫主演的《不標準情人》，最終全台票房達4.05億元，被視為疫情後台灣影院的第一個救世主。片中注入大量台式元素，從邱澤的玉米鬚髮型、花襯衫造型，到冰果室、保齡球館等充滿台灣日常氣息的場景設定，都讓觀眾產生強烈共鳴，幾乎忘記這是部翻拍作。