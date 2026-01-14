翻拍高分韓劇「我的大叔」…趙又廷搭張子楓 口碑兩極化

趙又廷(左)、張子楓主演的「秋雪漫過的冬天」，是改編自韓劇「我的大叔」。(取材自微博)

由韓天執導，趙又廷、張子楓主演，改編自韓劇「我的大叔」的「秋雪漫過的冬天」日前開播。該劇講述了遭遇婚姻危機和職場打壓的中年男人姜家齊（趙又廷飾演），與在大城市打拚、家境貧寒的女主周遇安（張子楓飾演）在職場中相遇，通過生活和工作中的不斷交錯，從彼此陌生到相互慰藉救贖，最終在相互扶持中重獲人生力量的故事。

綜合新京報、國際在線報導，本土化地域元素的展現，是本劇創作另一大特色。據製片人卜小俏透露，劇組全程在重慶實景拍攝，凸顯出獨特的「8D地形」山城地貌，長江輕軌、燈火夜景、街頭火鍋等地域符號貫穿全劇。製作細節上，服裝造型摒棄偶像劇化設計，主角接地氣職場造型、樸素衣著均貼合人物身分。

不過，翻拍自豆瓣9.4分韓劇「我的大叔」，仍讓「秋雪漫過的冬天」引來兩極化口碑。

在正面評價部分，不少觀眾肯定張子楓演繹底層少女的「破碎感」，疲憊眼神和佝僂體態與角色高度契合；趙又廷的地鐵崩潰痛哭戲也獲評，將中年男子「職場壓迫與尊嚴瓦解刻畫得入木三分」。

不過，劇情設定的邏輯引來不少爭議。其中，周遇安因欠費安養院帶奶奶「偷床逃亡」、姜家齊視「五折烤肉」為奢侈消費等情節被批「泡菜味過濃」，還有觀眾質疑「同時打三份工卻窮到借高利貸」，不符合生存邏輯。

還有原劇粉吐槽，翻拍版過於強調「悲情」，缺乏韓版細膩的情感遞進；職場權謀線節奏拖沓，反派動機生硬，導致前四集「情緒無起伏」。不過，後續劇情發展是否能扳回一城，值得關注。

