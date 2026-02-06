翻拍「林宅血案」未獲同意！殺青照挨轟「二度傷害」25萬人喊拒看

記者林汝珊／台北報導

《世紀血案》日前舉行殺青記者會。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

由徐琨華執導國片《世紀血案》，簡嫚書、楊小黎、李千娜主演，日前舉行殺青記者會，不料近日卻在網上掀起巨大爭議。該片取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，當年其母親與一對雙胞胎女兒遭殺害，長女重傷倖存，成為林家難以抹滅的傷痛。

《世紀血案》李千娜（中）飾演簡嫚書童年的母親。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

如今傳出，電影在改編這起歷史慘案前，並未取得當事人及家屬的同意。由於林義雄及其家人仍在世，此舉被外界質疑對受害者極不尊重，也引發輿論強烈反彈。殺青記者會上，演員們站在大型海報前微笑合影的畫面，更被部分網友認為「格外刺眼」，批評聲浪迅速擴大。

演員兼導演陳文彬率先在臉書發文直言，看到電影消息「頭皮發麻」，質疑創作動機：「我不在乎電影拍得好不好，更在意的是背後到底想做什麼？」社群平台Threads上出現呼籲抵制的貼文，「拒看世紀血案」更成為熱門標籤，其中單篇貼文就累積超過25萬瀏覽、1.2萬人按讚。

