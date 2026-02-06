翻拍「林宅血案」未獲家屬同意 網炸鍋轟「吃人血饅頭」發起拒看活動

《世紀血案》翻拍「林宅血案」網發起拒看活動，而演員群也遭到強力譴責。（李千娜IG）





由徐琨華執導、簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏主演的國片《世紀血案》近日舉行殺青記者會，卻隨即在網路上掀起爭議。該片取材自1980年震驚全台、至今未破的「林宅血案」，這件悲劇發生於國民黨執政時期，長年被視為台灣重大歷史悲劇之一，真相至今未明，當年情治系統介入偵辦亦備受爭議。《世紀血案》因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。

電影《世紀血案》改編自台灣史上知名懸案之一「林宅血案」。當年，林家母親與一對雙胞胎女兒遭殺害，長女重傷倖存，成為林家至今難以抹滅的傷痛。近期卻傳出，電影在改編這起重大歷史案件前，並未取得當事人及家屬同意，引發外界質疑劇組是否消費受害者傷痛。

事件延燒後，主演夏騰宏、簡嫚書、李千娜與楊小黎的社群帳號接連遭網友湧入留言洗版，不少人痛批「人血饅頭好吃嗎」、「不要再對被害者造成二度傷害」，相關批評持續擴大。

此外，外界也質疑《世紀血案》在未取得當事人及家屬同意的情況下進行創作。該片以仍未完全釐清的真實案件「林家血案」為核心，夏騰宏在片中飾演關鍵人物「林義雄」，他曾透露為貼近角色查閱大量資料，卻發現相關影像極少，只能透過照片揣摩人物神韻。對此，有聲音質疑，既然當事人仍健在，為何未與其進行訪談，引發更多爭議。

外界也質疑，演員對這起真實血案的歷史意義與傷痛似乎理解不足。記者會上，飾演孕婦的楊小黎形容拍攝過程「有一種像福爾摩斯和華生辦案的快感」，而李千娜則在殺青後發文表示「覺得很開心、很安心跟團隊一起拍戲，期待上映」，相關言論被認為未能體現對林義雄一家遭遇滅門悲劇的同理與慎重。

爭議延燒後，李千娜已悄然刪除相關貼文，試圖為風波止血，但網友並不買帳，留言批評聲浪持續，包括「刪文不是解決危機的方法」、「接戲前就該了解事件背景，如果沒有錯，為何要刪文？」、「真的失望，拒看」、「刪得了文章，刪不了歷史」等質疑不斷，輿論壓力仍未平息。

「我是台灣人，也尊重各種電影創作，即便對某些導演或演員的個人立場有所不同，過去我都不曾公開呼籲抵制任何作品。但這一次，我想誠懇地請大家拒看《世紀血案》。」有網友發文表示拒看，他接著舉出4點，首先，林義雄本人及家屬未授權同意，故意掀開別人傷疤，這是電影不是新聞。再來，主角沒見過林義雄本人，靠照片揣摩，且林義雄的影片隨便找都有。

他指出第3點，「林家血案」是民主過程的痛，必須省思，沒有意識型態，那是當成懸疑片拍了。 最後，出品方費思兔文化娛樂，開山之作《幻術》，就以陰謀論角度，指控李登輝是三一九幕後操盤手。「我不是什麼咖，但我知道不能被洗白歷史的傷痕，熱愛電影的人，都是懂得共感的人，所以我選擇拒看，希望你也是。」

網友紛紛留言表示，「蛤？家屬沒有同意到底是在拍什麼？聯絡不到家屬，慈林教育基金總聯繫得到吧。 各種方法能聯繫到家屬，結果？」、「我高中的體育老師就認識林義雄的兩位姊姊，也住過林義雄的家看過他的兩個女兒，她也認為未經家屬同意根本就是再揭一次傷疤」、「拍歷史慘案的電影不問家屬看法是最大的羞辱！拒看這種垃圾電影！」、也有人指出「導演是警總第三代」。

粉專「無影無蹤」指出，導演徐琨華的祖父徐梅鄰，正是1980年代警備總部發言人。當年陳文成博士於1981年離奇死亡時，徐梅鄰第一時間出來說他畏罪求死。影片竟由加害者後代在無預警且無受害者敘述和同意的情況下突然宣布殺青，不僅遭質疑對受害者造成二度傷害，也被質疑是在為過去國民黨政府的政治壓迫洗白，且藉此爭奪話語權。

楊小黎今向《NOWNEWS今日新聞》坦言，自己作為演員，始終只專注於如何誠實、謹慎地完成角色，「這次接演的原因，是製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，而我所扮演的角色，是一個陪伴、傾聽、回望歷史的普通人。」



楊小黎對歷史題材一直抱持著敬畏與謹慎的態度，每一次都是盡全力做功課，「任何我認為可能造成誤解、或傷害他人情感的表達方式，我都會努力選擇避免，無論是在工作或生活中，這一直是我所秉持的信念。」







對於電影遭到抵制，她也坦言感到無奈，表示目前製作方尚未對外說明，她個人也難以多作回應。至於記者會當天，她並未就事件本身發表任何看法，所有發言皆圍繞在與對手演員的互動，以及為角色所做的準備上。

