翻拍「林宅血案」未獲授權挨轟！《世紀血案》劇組今將親上火線說明

記者蔡維歆／台北報導

《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

改編自台灣慘痛真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》舉辦殺青記者會後，卻傳出改編翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，外界認為劇組對受害者極不尊重，揚言要抵制。李千娜受訪時表示「如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」遭網友湧入洗版砲轟。。據了解，電影劇組將在今天（7日）發布新聞稿對外說明，回應相關爭議。

楊小黎在《世紀血案》中飾演陪伴簡嫚書調查真相的閨蜜好友。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」，當年林義雄母親與一對雙胞胎女兒遭殺害，長女重傷倖存，成為林家難以抹滅的傷痛。如今傳出《世紀血案》在改編這起歷史慘案前，並未取得當事人及家屬的同意，質疑劇組消費他人傷痛，主演群夏騰宏、簡嫚書、李千娜與楊小黎的社群帳號也接連遭到網友湧入留言洗版。

而演員兼導演陳文彬率先在臉書發文直言，看到電影消息「頭皮發麻」，質疑創作動機：「我不在乎電影拍得好不好，更在意的是背後到底想做什麼？」社群平台Threads上出現呼籲抵制的貼文，「拒看世紀血案」更成為熱門標籤，其中單篇貼文就累積超過25萬瀏覽、1.2萬人按讚。

