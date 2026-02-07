翻拍「林宅血案」李千娜等演員燦笑合照 王義川怒：殘忍、噁心、不要臉

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委王義川怒轟，拍血案可以一直笑，在囂張什麼（資料圖／前進新台灣）

電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員們還燦笑大合照，笑談拍攝心得，相關畫面曝光，引起拒看抵制。民進黨立委王義川6日也痛批，拍血案可以一直笑，在囂張什麼，這群人的笑容，「讓我想起當年蔣介石這個殺人魔怎麼殺害台灣人，而受難者在臨死前是不是也看到這樣的笑容，殘忍、噁心、不要臉！」

「林宅血案」是台灣歷史的慘痛事件，1980年2月28日，林義雄因美麗島事件遭到起訴，軍事法庭開庭的當天，林義雄60多歲的母親游阿妹，以及6歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均被砍身亡，長女林奐均被刺重傷，而兇手是誰至今未被偵破，林家血案的檔案要到2030年才會公開。

然而，電影《世紀血案》翻拍這段慘痛歷史，卻沒有獲得林家同意，殺青記者會甚至辦在2月1日，隔天2月2日就是林亮均、林亭均的冥誕，導演徐琨華更被挖出，祖父是前警備總司令部發言人徐梅鄰。

而李千娜、楊小黎、簡嫚書等演員於1日出席殺青記者會，相關受訪片段近日被翻出，李千娜當時談及徐琨華拍攝該片的初衷時稱，若僅透過網路查這件事，「可能永遠都會活在恐懼當下」，認為透過電影重新翻整這件事情，「好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖，又重新給了一個答案」。主演們甚至還在血案的背板前露出笑容開心大合照。

對此，王義川6日在社群平台痛批，要製作、要演出歷史劇，基本的人物訪談，歷史考據不是最基本的嗎？很多歷史不是google完自己去揣測或自己定義的。他說，演員們、導演，「今天一副當年不是那麼嚴重，我們可能都被騙了的態度，我就等著看你們拍出來的戲，如何以加害者的角度詮釋歷史的慘案！我都可以想像你們的影片上映時，你們將會被社會如何評價？等你！」

王義川也直呼，這群人的笑容，「讓我想起當年蔣介石這個殺人魔怎麼殺害台灣人，而受難者在臨死前是不是也看到這樣的笑容，殘忍、噁心、不要臉！我就是說你們幾個，你們拍血案可以一直笑，在囂張什麼！」

