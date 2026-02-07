翻拍「林宅血案」！李千娜「沒那麼恐怖」網全氣炸 失言片段曝光

記者林汝珊／台北報導

《世紀血案》日前舉行殺青記者會。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

國片《世紀血案》日前舉行殺青記者會，不料近日卻在網上掀起巨大爭議，該片取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵聲浪。

李千娜、楊小黎、簡嫚書等演員於本月1日出席殺青記者會，相關受訪片段近日被翻出。李千娜當時談及導演徐琨華拍攝該片的初衷時表示，表示若僅透過網路查到相關事件，「可能永遠都會活在恐懼當下」，認為透過電影重新梳理事件，「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」，此一發言迅速在網上引發熱議。

不少網友批評李千娜用詞不當，質疑其發言缺乏對受害者與家屬的同理心，更直指相關說法淡化事件本身的嚴重性。留言區湧入大量指責聲浪，甚至出現抵制電影的呼聲。

