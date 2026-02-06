生活中心／綜合報導

國片「世紀血案」改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，找來簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏演出，在殺青記者會後，卻在社群上引發輿論，網友發起抵制潮，劇組除了沒有問過林義雄外，導演更被起底是當年警總發言人的孫子，痛批為了賺錢吃人血饅頭！

每一年的228，是民進黨前主席林義雄跟家人們，悲慟時刻，國片世紀血案，以林宅血案做劇情改編，演員群出席殺青記者會，卻引來失言風波。演員夏騰宏：「主要是因為他（林義雄），很少有影片流出來，所以我就是一直看著照片，揣摩他的神韻想像。」明明林義雄先生還在世，飾演林義雄的夏騰宏，卻似乎沒跟本人見過面，影迷質疑，事前功課沒做足嗎？飾演汪敬煦將軍的寇世勳，這段話也無法被接受。演員寇世勳：「我演的這個角色，本身是一個很有高度的將軍，他沒有什麼特別的政治偏向。」

廣告 廣告

翻拍「林宅血案」沒問林義雄 「世紀血案」導演身分被起底

國片「世紀血案」在網路上引發輿論撻伐。（圖／民視新聞）沒有意識形態？但不少調查報告，都認定是國家暴力，甚至，有網友發現，電影執導徐琨華，祖父就是當年警總發言人徐梅鄰，網友氣憤，這是台灣人的痛，不是拿來拍懸疑片的題材；還有人說根本在吃人血饅頭，沒訪問到本人，怎麼拍出事實？時任林義雄秘書田秋堇：「我這邊是沒有任何人跟我聯繫過，那慈林文教基金會，跟林先生那邊，他們說也沒有任何人跟他們聯絡過。」1980年2月28日，當年的林宅血案，因美麗島事件入獄的林義雄，母親跟雙胞胎女兒，慘遭殺害，但明明那時候的林宅，24小時監控，政治恐嚇意味濃。

翻拍「林宅血案」沒問林義雄 「世紀血案」導演身分被起底

演員群稱「無意識形態」、拍電影前無先知會林義雄，引爆質疑聲浪。（圖／民視新聞）時任林義雄秘書田秋堇：「我覺得我比較在意的是，這個事情他到底了解多少，你都沒有跟當事人聯繫過，就要把它變成是一個電影創作，我是覺得非常的不妥，也非常的不安。」以白色恐怖為題材拍電影，卻又刻意強調沒有強烈意識形態，歷史的傷痕，似乎想藉電影來洗白，詮釋角度，不管如何包裝，種種爭議讓「世紀血案」掀起抵制聲浪，恐怕都對當時受害者再次傷害。

原文出處：翻拍「林宅血案」沒問林義雄 「世紀血案」導演身分被起底

更多民視新聞報導

鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了

關鍵今日／「白色恐怖」抹去的文學 賴和啟蒙台灣民主

白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜! 賴總統頒褒揚令

