翻拍「林宅血案」沒獲同意！網炸鍋 李千娜、簡嫚書遭轟：吃人血饅頭

記者林汝珊／台北報導

《世紀血案》日前舉行殺青記者會。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

由徐琨華執導國片《世紀血案》，簡嫚書、楊小黎、李千娜主演，日前舉行殺青記者會，不料近日卻在網上掀起巨大爭議。該片取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵聲浪。

《世紀血案》翻拍自台灣史上重大懸案之一「林宅血案」，當年其母親與一對雙胞胎女兒遭殺害，長女重傷倖存，成為林家難以抹滅的傷痛。如今傳出，電影在改編這起歷史慘案前，並未取得當事人及家屬的同意，質疑劇組消費他人傷痛。

廣告 廣告

《世紀血案》李千娜（中）飾演簡嫚書童年的母親。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

主演群夏騰宏、簡嫚書、李千娜與楊小黎的社群帳號也接連遭到網友湧入留言洗版，不少網友在下方怒轟：「人血饅頭好吃嗎」、「不要再二度傷害被害者」，批評聲浪持續延燒。李千娜先前曾在IG限時動態宣傳電影，之後悄悄刪除相關貼文，也引發外界揣測與討論。

李千娜開心分享《世紀血案》正式殺青被罵翻。（圖／翻攝自threads）

更多三立新聞網報導

翻拍「林宅血案」未獲同意！殺青照挨轟「二度傷害」25萬人喊拒看

直擊／ENHYPEN來台！千粉絲包圍微風南山 Jake因1事急道歉：對不起

勾4年舊愛王柏傑現身！謝欣穎親認「感情現況」鬆口真實關係

人氣女星遭下降頭！「連續40度高燒未好轉」3年後才知真相現況曝光

