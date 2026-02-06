翻拍「林宅血案」遭25萬人抵制！楊小黎鬆口吐「接演原因」

記者林汝珊／台北報導

《世紀血案》日前舉行殺青記者會。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

國片《世紀血案》日前舉行殺青記者會，不料近日卻在網上掀起巨大爭議，該片取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵聲浪。主演之一的楊小黎也意外捲入風波。

片中主演之一楊小黎也意外捲入風波，據《NOWNEWS今日新聞》報導，楊小黎表示當初會接演是因為製作方在前期溝通時強調，希望透過史料蒐集與多元立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，「而我所扮演的角色，是一個陪伴、傾聽、回望歷史的普通人。」

楊小黎在《世紀血案》中飾演陪伴簡嫚書調查真相的閨蜜好友。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

楊小黎表示，對於歷史題材更是抱持著敬畏態度，每一次都會盡力做足功課。她也強調，「任何我認為可能造成誤解、或傷害他人情感的表達方式，我都會努力選擇避免，無論是在工作或生活中，這一直是我所秉持的信念。」對於遭抵制，則無奈表示製作方尚未對外公開說明，自己也很難多做表達。

