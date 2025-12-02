翻新舊思維！雙北室內裝修代表作『海上宮殿』勇奪德國 iF 大獎
【記者張嘉誠／綜合報導】
在設計與生活交會的所在，同思空間設計以靜謐而堅定的姿態，隱身台北北投明德站旁的工作室裡，進行著一場場空間革命的思考。成立於民國109年，這支擁有德國iF設計大獎實力的團隊，正以獨特的設計哲學，重新定義雙北室內裝修的價值內涵。
2025年，同思以淡水海岸第一排的「海上宮殿」案榮獲設計界奧斯卡之稱的德國iF設計大獎，卻依然保持著對空間本質的初心——「得獎只是為我們的設計與美感背書，我們真正擅長的，是在有限尺寸中拓展空間的可能性。」
設計哲學：以生活為本的空間詮釋
在同思的設計詞典裡，風格從來不是第一選項。「每個空間的價值，來自居住者本身。」Leon強調。團隊透過深度對話與動線推演，理解屋主的生活節奏、收納習慣與情感連結，從居住經驗出發，創造既美觀又能真正被使用的空間。
這種以人為本的設計思維，使同思在雙北室內裝修領域建立起獨特定位。無論是都會狹小宅的改造，或是桃園新興重劃區的整體規劃，團隊總能透過敏銳觀察與材料掌握，為業主量身打造兼具美感與實用的生活場景。
核心優勢：小團隊的深度密度運作
有別於大型設計公司的規模化運作，同思採取「小團隊、深度參與」的工作模式。這種運作方式形成三大核心優勢：專業問答挖掘真實需求、依生活習慣量身訂製、穩定工班確保設計完美落地。正是這樣的黃金三角，讓同思在雙北室內裝修市場中，即使行程滿檔，仍能保持每個案子的獨特性與完成度。
案例典範：從商業空間到住宅美學的完美實踐
在商業空間領域，同思與「深夜裡的法國手工甜點」及其副品牌「森夜bread&coffee」的合作，堪為品牌空間設計的典範。團隊深度參與營業流程，從動線推演、燈光細節到材質選擇，進行長時間的討論與調整，甚至走遍半個台灣尋覓最適合的材料。最終成果不僅視覺到位，更優化了作業效率，開幕後的亮眼業績證明了設計的商業價值。
住宅領域的「海上宮殿」案，則展現了同思對自然與空間關係的深刻理解。面對淡水海岸第一排的絕佳位置，團隊以細膩手法將海天一線的風景引入室內，嚴選環保材質，依據退休夫妻的生活步調規劃動線與機能，創造出日夜呈現不同光感層次的生活場域。這個案子不僅獲得業主高度認可，更榮獲2025年德國iF設計大獎肯定。
雙北室內裝修的理想選擇
對於正在尋找雙北室內裝修專業團隊的民眾而言，同思空間設計代表著一種承諾——對美感的堅持、對品質的要求、對生活的理解。許多合作過的業主成為朋友，並主動推薦親友，形成了堅實的客戶網絡。
在同思看來，設計不是風格的堆疊，而是生活的理解；空間不只是容器，更是記憶與情感的載體。在雙北這片土地上的每個案子，都是與業主共同創作的生命故事，而同思要做的，就是讓這些故事在精心打造的空間裡，美好地延續下去。
同思空間設計 關鍵資訊
服務區域：雙北、桃園地區
專業項目：雙北室內裝修、商業空間設計裝修
核心價值：以居住經驗為起點，創造美觀與實用兼備的空間
得獎紀錄：2025年德國iF設計大獎「海上宮殿」案
同思空間設計
聯絡電話：0988 379 613
地址：臺北市北投區明德路55號2樓
官網: https://tonesdesign.cc/
FB: https://www.facebook.com/TONESinteriordesign/?locale=zh_TW
IG: https://www.instagram.com/tones_interior_design/
LINE: https://lin.ee/RCa7hdx
YT頻道: https://youtube.com/@tonesinterior?si=YeQ2_qq3fjmgqVUD
其他人也在看
歲月靜好｜現代風｜20坪
以溫潤的奶茶色為主調，為空間注入柔和的氣息，讓日常生活在暖色中慢慢沉澱。圓弧造型貫穿全室，將系統櫃與木作巧妙結合，不僅提升了整體感，也柔化了視覺的銳利感，使每個轉角都更顯親和。幸福空間 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
20坪不設限的幸福 回歸生活退休宅
這個家跳脫傳統格局，沒有多餘裝飾，只有純粹線條、沉靜色彩。每一件家具的擺放、每一道材質的選擇，都回應「返璞歸真」題旨。設計師以臥榻替代沙發，並將屋主收藏的羅漢椅作為臨時客床，再訂製可伸縮的大桌，作為品茶、工作、餐敘、畫圖之用，讓餐與藝之間自在切換，猶如夫妻倆人生後半段的節奏，少了匆促，多了從容。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
夫妻相處之道|混搭風|17坪
只有夫妻兩個人生活，訪客很少，所以主要需求都圍繞夫妻兩個人，原本3房兩廳兩衛，考量空間感，討論後決定格局調整為一房一多功能室兩廳兩衛，設計重點除了收納外，還希望可以靈活運用，以及隔間牆落在窗戶之間，告知利弊後仍決定維持此格局調整。幸福空間 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
淡雅現代簡約語彙 刻劃沐光純淨白色居宅│23坪
白色家居營造出的純淨、陽光味道，有一種溫暖的力量， 讓人可以從忙碌的外部世界沉澱下来，得到久違的放鬆， 適當的深色調元素加入，則不容易從視覺上給人壓抑感， 反而帶來恬靜安詳的氣氛。 簡約設計永遠不缺乏時尚感。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雅簡約不落俗套！135坪新成屋在現代語彙中襯出明亮輕奢的生活輪廓
從線條到光影的呈現，豪宅設計不僅是美學與機能所構成的宅邸，在時光的流轉下，更能展現雋永而迷人的居家氣息。詠絮室內設計團隊以專業設計思維，結合巧思，透過材質、色調、軟裝等元素，讓空間在光影的映襯下，即使不張揚奢華的魅力，卻能深刻讓人感受空間獨特氣韻。id SHOW ・ 11 小時前 ・ 發起對話
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 83
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 32
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 92
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 57
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 59
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
股市慘賠改買房！他見證台南「1字頭到5字頭」波段大紅利 5大選屋原則：只買預售長抱累積5間房｜好宅報報
在高鐵南來北往的通勤奔波生活中，65年次的科技業三寶爸張先生，用嚴謹數據與未來視角，搭配理性與經驗，5年前陸續布局台南高鐵特區預售案。他以自住需求作出發，鎖定3、4房產品物件，在第七波信用管制還未上路前便自我克制貸款比例、避開老屋，以防將來傳承到孩子手上屋齡過老，確保未來下一代能擁有品質與價值兼具的房產。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 21
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 12 小時前 ・ 4
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21