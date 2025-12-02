翻新舊思維！雙北室內裝修代表作『海上宮殿』勇奪德國 iF 大獎

▲(圖/同思空間設計提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在設計與生活交會的所在，同思空間設計以靜謐而堅定的姿態，隱身台北北投明德站旁的工作室裡，進行著一場場空間革命的思考。成立於民國109年，這支擁有德國iF設計大獎實力的團隊，正以獨特的設計哲學，重新定義雙北室內裝修的價值內涵。

2025年，同思以淡水海岸第一排的「海上宮殿」案榮獲設計界奧斯卡之稱的德國iF設計大獎，卻依然保持著對空間本質的初心——「得獎只是為我們的設計與美感背書，我們真正擅長的，是在有限尺寸中拓展空間的可能性。」

設計哲學：以生活為本的空間詮釋

在同思的設計詞典裡，風格從來不是第一選項。「每個空間的價值，來自居住者本身。」Leon強調。團隊透過深度對話與動線推演，理解屋主的生活節奏、收納習慣與情感連結，從居住經驗出發，創造既美觀又能真正被使用的空間。

這種以人為本的設計思維，使同思在雙北室內裝修領域建立起獨特定位。無論是都會狹小宅的改造，或是桃園新興重劃區的整體規劃，團隊總能透過敏銳觀察與材料掌握，為業主量身打造兼具美感與實用的生活場景。

核心優勢：小團隊的深度密度運作

有別於大型設計公司的規模化運作，同思採取「小團隊、深度參與」的工作模式。這種運作方式形成三大核心優勢：專業問答挖掘真實需求、依生活習慣量身訂製、穩定工班確保設計完美落地。正是這樣的黃金三角，讓同思在雙北室內裝修市場中，即使行程滿檔，仍能保持每個案子的獨特性與完成度。

案例典範：從商業空間到住宅美學的完美實踐

在商業空間領域，同思與「深夜裡的法國手工甜點」及其副品牌「森夜bread&coffee」的合作，堪為品牌空間設計的典範。團隊深度參與營業流程，從動線推演、燈光細節到材質選擇，進行長時間的討論與調整，甚至走遍半個台灣尋覓最適合的材料。最終成果不僅視覺到位，更優化了作業效率，開幕後的亮眼業績證明了設計的商業價值。

住宅領域的「海上宮殿」案，則展現了同思對自然與空間關係的深刻理解。面對淡水海岸第一排的絕佳位置，團隊以細膩手法將海天一線的風景引入室內，嚴選環保材質，依據退休夫妻的生活步調規劃動線與機能，創造出日夜呈現不同光感層次的生活場域。這個案子不僅獲得業主高度認可，更榮獲2025年德國iF設計大獎肯定。

雙北室內裝修的理想選擇

對於正在尋找雙北室內裝修專業團隊的民眾而言，同思空間設計代表著一種承諾——對美感的堅持、對品質的要求、對生活的理解。許多合作過的業主成為朋友，並主動推薦親友，形成了堅實的客戶網絡。

在同思看來，設計不是風格的堆疊，而是生活的理解；空間不只是容器，更是記憶與情感的載體。在雙北這片土地上的每個案子，都是與業主共同創作的生命故事，而同思要做的，就是讓這些故事在精心打造的空間裡，美好地延續下去。

同思空間設計 關鍵資訊

服務區域：雙北、桃園地區

專業項目：雙北室內裝修、商業空間設計裝修

核心價值：以居住經驗為起點，創造美觀與實用兼備的空間

得獎紀錄：2025年德國iF設計大獎「海上宮殿」案

同思空間設計

聯絡電話：0988 379 613

地址：臺北市北投區明德路55號2樓

官網: https://tonesdesign.cc/

FB: https://www.facebook.com/TONESinteriordesign/?locale=zh_TW

IG: https://www.instagram.com/tones_interior_design/

LINE: https://lin.ee/RCa7hdx

YT頻道: https://youtube.com/@tonesinterior?si=YeQ2_qq3fjmgqVUD