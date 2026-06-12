翻書都跟不上！ 才說要佔領哈格島..川普又TACO

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美國總統川普對伊朗政策再度出現戲劇性轉折。（圖／美聯社）





美國總統川普對伊朗政策再度出現戲劇性轉折。前一天才強硬揚言攻打伊朗、奪取哈格島與石油設施，甚至聲稱要把伊朗變成委內瑞拉，沒想到短短5小時後，卻改口表示即將與伊朗達成協議，最快本週末在歐洲簽署。不過伊朗方面隨即否認已做出最終決定，雙方說法出現明顯落差，也讓外界關注協議是否真能成局。

川普態度急轉

美國總統川普突然取消攻打伊朗的說法，並聲稱預計協議將在未來幾天內簽署，最快本週末正式完成，地點可能選在歐洲。記者詢問伊朗最高領袖是否已批准協議時，川普回應，據他了解答案是肯定的。

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川普立場轉變之快引發關注。11日上午8點22分，他才發文預告將對伊朗展開大規模攻擊，奪下哈格島與石油設施，揚言把伊朗變成委內瑞拉；沒想到5個小時後便改口稱即將簽署協議，並強調將阻止伊朗擁有核武。

川普指出，最重要的是這份協議將確保伊朗永遠無法擁有核武，這正是美方努力達成的目標。

伊朗否認已拍板

不過外界對於協議能否成真仍抱持懷疑態度。CNN主播伯內特就指出，從揚言要把一個文明從地圖上抹去，到宣稱即將達成協議，川普已出現39次重大立場轉變，坦言這已嚴重損害其公信力。川普同時表示，協議簽署後將解封荷姆茲海峽，但伊朗方面隨即潑冷水。

伊朗外交部發言人貝卡伊表示，截至目前為止，伊朗尚未對協議做出最終決定，相關決策機構仍在審視此事，這是一項非常重要的議題。

協議能否落實受關注

伊朗外交部也駁斥已與美國達成協議的說法，並強調自身劃定的紅線絕不讓步。究竟川普是否真的取得外交突破，還是意在穩定股市與油價，週末是否會如期完成簽署，仍有待後續發展，全球市場與國際社會都在密切關注。

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