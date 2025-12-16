翻李登輝24年前談「增軍費」 黃暐瀚驚「無違和感」：不勝唏噓

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德日前宣布將投入1.25兆國防特別預算，引發各界討論「增加軍事預算」相關議題。資深媒體人黃暐瀚在臉書PO出一段前總統李登輝24年前的談話，當年李登輝曾說「誰要打中國？根本沒有。為什麼一直增加軍費？」黃暐瀚也感嘆「24年過去，如今再看，竟無一點違和感，既驚訝，又不勝唏噓。」

黃暐瀚在臉書發文表示，最近台灣討論有關增加軍事預算的話題，朝野各異，「說真的，如果不是面對外侮與可能的軍事威脅，誰要增加軍費？誰需要增加軍費？」他也翻出24年前前總統李登輝接受台視專訪的談話內容，並感嘆「24年過去，如今再看，竟無一點違和感，既驚訝，又不勝唏噓。」

李登輝當年就指出，中國大陸一年的軍事費用都是百分之二十幾、百分之十幾在增加，他也覺得怪怪的，「誰要打中國人？誰要欺負中國？根本沒有嘛」，李登輝提到，台灣已經實施自由民主制度，應該要怎麼樣保護老百姓的自由以及民主的制度，「絕對不能跟共產主義合作要來統一」。李登輝更點名國民黨「從反共變聯共」，前總統蔣經國在台灣待了39年，都說自己是台灣人，「以前反共現在聯共，好像共產黨是他們的阿公、阿嬤，這點我實在想不通」。

