翻案夢碎！捲槍殺2警案成最老死囚 王信福拚再審被駁回

王信福現為最老死囚，日前聲請再審、抗告均被駁回。（圖／報系資料照）

王信福現年74歲，為年紀最大的死囚，他在1990年涉入2警槍殺案件，被判處死刑定讞，不過因為監察院委請測謊專家就相關證據重新審查以後，認為王信福的供述沒無不實反應，王信福主張此屬新事證聲請再審但被台南高分院駁回，其不服提出抗告以後最高法院於1月29日駁回抗告確定。

全案源於1990年8月10日，王信福和女友張清梅來到「船長卡拉OK店」慶祝開幕，孰料卻和2名已經下班的員警起爭執，最後2名員警在喝酒時，被陳榮傑槍殺，王信福在案發以後便逃亡，最後於2006年入境台灣時在機場被逮捕。

廣告 廣告

王信福最後在2011年被判死刑定讞，目前仍被關押在看守所，現年74歲的他，也成了全台最老的死囚。王信福被捕後不斷喊冤，稱陳榮傑為李姓友人的小弟，槍枝也是李姓友人所有，並由他交給陳榮傑，全案定讞以後，人權團體也不斷出面主張王信福為冤案。

監察院委託測謊專家對刑事局測謊圖譜重新判讀後於2024年提出調查報告，認為王信福的供述並無不實反應。此外，王信福律師主張，扣案兇槍為右輪手槍但在送刑事局鑑定指紋後竟變為左輪手槍，認為原確定判決未曾發現錯誤，屬於再審的新事證。

然而，台南高分院認為，原審法院送鑑定及刑事局鑑定，證明開槍的槍枝為同把右輪手槍，雖鑑定書載為左輪，但不影響客觀證據，且指紋鑑定已經17年，雖未能驗出王信福指紋，仍不能以此為否定王信福把槍枝交給陳榮傑事實。

測謊的部份，台南高分院認為，王信福一審時接受測謊時結果未能判別，不能據此測謊對其做出有利的認定，也不能以相同方法取證後，做出不同詮釋當作新證據，最後駁回王信無的聲請，提出抗告以後，也被最高法院駁回。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

訂日本機場包車服務卻放鳥！司機苦等2小時還被封鎖 台灣奧客身分被挖

扯爆！陸73歲翁照心臟超音波 檢查顯示「宮內早孕」醫院道歉了

遭控試鞋亂丟、硬闖活動！網批「服務業殺手」 Melody回應了