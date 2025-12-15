翻桌了！卓榮泰「不副署」嗆藍白 「倒閣啊！」 Cheap：總統一起下來重選才公平

卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝卓榮泰臉書）





財劃法修法點燃憲政火線！行政院長卓榮泰14日深夜發出自己的黑白照，指控有股力量要摧毀國家憲法體制、破壞國家財政紀律，他必將善盡「民主憲政守門人」職責，要阻止任何違憲行為越雷池一步，外界以為他要下台。未料，卓榮泰今天親上火線宣布，依照憲法第37條，不予副署本次修法。卓榮泰痛批，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，更嗆聲「若立法院反對行政院不副署的決定，可依照憲法賦予立法院的權力，對行政院院長提出不信任投票來制衡。」網紅Cheap酸，蠻佩服說出：「怎麼不敢提倒閣？」的人，實在太好笑了。卓榮泰下來了又如何？賴清德可以再換100個「卓榮泰」上來，藍白用立法院多數換你的免洗筷？誰會答應這種白癡交易嗎？ 「要倒閣可以啊，總統一起下來重選，這才公平」。

卓榮泰重申，行政院實施不副署的權力，並非行政權獨大也絕非獨裁。中華民國憲法既然賦予行政院院長「副署」權，面對違憲違法法律，以「不副署」來停止惡法對國家的傷害，他身為行政院院長，必須採取的方式，這是憲法賦予行政院院長的責任。

Cheap嘲諷，蠻佩服說出：「怎麼不敢提倒閣？」的人，因為實在太好笑了，怎麼可以嚴肅地說出這句話還不笑。總統和行政院採極端手段「不副署、不公布」，總統不簽字，讓法律無效，這是非常罕見且具爭議的做法然後說：「不爽去倒閣阿」，讓卓榮泰下台阿。對，行政院長雖然下台，但同時可以「解散國會」，然後立委全部重選

Cheap質疑，這整件事情好笑在哪？就是提倒閣的，想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數，卓榮泰下來了又如何？賴清德可以再換100個「卓榮泰」上來，藍白用立法院多數換你的免洗筷？32：0被洗臉一次了，人家現在有無敵星，民意基礎更穩，冒那個險幹嘛？好不容易打下的江山換你的小兵，那個小兵還會無限復活，換位思考，你自己會答應這種白癡交易嗎？「要倒閣可以啊，總統一起下來重選，這才公平」

