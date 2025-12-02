翻牆闖入獅子園！巴西男遭母獅撕咬 驚悚畫面曝

（記者許皓庭／綜合報導）巴西帕拉伊巴州若昂佩索阿市（João Pessoa）近日發生一起致命事件，一名男子翻越超過 6 公尺高的圍牆，進入阿魯達卡馬拉公園（Parque Arruda Câmara，又稱 Bica）動物園的獅子園區後，立即遭母獅「萊昂娜」（Leona）撲倒攻擊。軍警與救援單位雖迅速到場，但男子仍傷重不治。園方已關閉園區並啟動調查程序，同時表示母獅不會被安樂死。

圖／巴西動物園近日發生一起致命事件，一名男子翻越超過 6 公尺高的圍牆，立即遭母獅「萊昂娜」（Leona）撲倒攻擊，導致男子傷重不治。（翻攝 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝔽𝕒𝕥𝕠𝕤 X）

據 TV Cabo Branco 報導，男子身分尚未確認，疑似患有精神疾病。他先翻越約 20 英尺（逾 6 公尺）高的外牆，再突破園內安全圍欄，最後藉由樹枝攀爬進入獅子活動區。目擊影片顯示，男子雙腳著地後，母獅立刻高速撲上前，現場遊客驚呼不斷。

警方與急救人員接獲通報後迅速趕抵，嘗試將男子拉離危險區域，但攻擊發生突然且猛烈，救援過程未能成功，男子最終傷重死亡。

阿魯達卡馬拉公園其後發布聲明表示哀悼，指此案對園方及所有相關人員而言皆為「極其悲痛的事件」，並向死者家屬與親友表達慰問。園方強調，事故發生後，園區立即關閉，並依照程序啟動所有相關安全措施。

針對外界討論是否需要安樂死處置母獅「萊昂娜」，園方明確回應並無此計畫。他們表示，萊昂娜在事故發生後接受獸醫與技術團隊評估，目前狀況穩定，將持續受到完整照護。園方補充，萊昂娜因事件承受高度壓力，近日皆在密切監控中。

園區方面指出，母獅並未在事件後表現異常攻擊行為，動物仍呈現一般反應，但依照程序，動物園將保持關閉狀態，待調查完成及所有安全審查確認後，才會重新開放。

