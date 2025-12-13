「翻版福麥」？凌濤爆鞋商「大石國際」拿2億國防標案

國防部軍火採購案風波持續延燒。繼國民黨立委王鴻薇日前揭露「RDX海掃更」炸藥標案，竟由一家登記為室內裝修業的「福麥」公司得標後，引發社會譁然，國民黨桃園市議員凌濤今（13）日再度爆料指出，國防部標案中又出現「翻版福麥」，一家原本以販售皮鞋、運動鞋為主的「大石國際股份有限公司」，短短時間內大跳行轉做軍火生意，金額上看2億元，質疑恐成「福麥2.0」，並直指「賴清德總統真的會不認識這個家族嗎？」

凌濤13日在臉書上發文指出，福麥案仍在釐清中，但團隊持續清查國防部相關標案時，赫然發現「大石國際」的發展軌跡與福麥極為相似。該公司過去長期從事鞋類相關業務，2021年至2024年間進出口紀錄甚至掛零，未料2025年卻突然出現爆量成長，業務重心急轉直下投入國防軍火採購，金額高達數億元，堪稱「商業大跳行」。

凌濤進一步揭露，大石國際於2024年6月6日變更公司登記項目，新增「國際貿易業」、「F401091槍砲彈藥刀械輸出入業」、「F401201模擬槍輸出入業」、「JA02061槍枝保養業」以及「F213141管制刀械零售業」，開始搶做國防生意。令人咋舌的是，該公司完成變更後不到一個月，便於同年6、7月間陸續標得國防部及陸軍司令部共四項標案，效率之高，被凌濤形容為「商業奇蹟」。

凌濤也提到，大石國際近期更取得一項履約期自113年7月27日至114年4月22日、金額高達2億元的「5.56公厘底火等2項」採購案，一舉擊敗長期深耕軍工產業的「承賱國際」、以及「國橋電機科技」、「台船防蝕科技」等業者。其中承賱國際過去從衝鋒槍彈、狙擊槍彈到手槍彈、底火，皆為國防採購常勝軍，如今卻敗給甫入行的新面孔，令外界大感錯愕。

此外，凌濤指出，團隊還發現與大石國際同址的一家公司「喬尼有限公司」，其負責人林立韻曾任大石國際監察人。該公司過去僅承攬台南市消費合作社相關標案，卻於今年1月13日成功標得「總統府鞋類禮品採購案」，引發外界質疑是否與賴清德總統有所關聯。凌濤強調，大石國際與喬尼公司，無論是國防部或總統府的標案，皆發生在賴清德上任總統之後，而該家族在台南地方「人盡皆知」，質疑賴清德是否真的毫不知情。

凌濤最後表示，從福麥案到大石案，一連串不合常理的標案發展，已嚴重動搖民眾對政府廉能的信任。他質疑，賴清德總統與國防部是否仍要持續神隱，強調面對社會質疑，政府不該再沉默迴避，而應站出來說清楚、講明白，給全民一個負責任的交代。

