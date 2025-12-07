「翻版陳冠希」魏浚笙首登男主 甩8公斤大秀腹肌
現年27歲的港星魏浚笙憑混血外貌被封為「翻版陳冠希」入行不久很快已得到觀眾關注。經過三年，由歌壇跨界到影壇，他最近首次在新片「殺手#4」擔任男主角，便刻意減去八公斤，更親身上陣拍攝動作戲，目的便是希望讓觀眾看到他更多面向。
大公報報導，魏浚笙入行短短三年，星途發展順利，是新一代的三棲藝人，除了是歌手，有參與拍攝不少綜藝節目，最近亦首次擔任新片「殺手#4」的第一男主角，飾演殺手4號，戲中有不少打鬥戲，更要刻意減脂，展示鋼條身形，讓觀眾眼前一亮。
早前魏浚笙接受大公報專訪，對他而言，今次獲得演出「4號」的機會，十分難得，亦是很大挑戰。他表示能成功拿下這個角色，事前都經過了三次試鏡。「知道中了這個角色，我是十分開心。以往演戲曾演過一些很正能量或是稚嫩的角色。今次飾演殺手，要呈現認真及沉穩的一面。」
魏浚笙稱拍攝前做了很多功課，看了很多關於殺手題材的作品，最深刻是「教父」一片，馬龍白蘭度不用做什麼，可能一個眼神，已令人感受到威脅。他說：「我不是要抄別人的演出，但這種方向，我很希望可以做到。」
為了配合角色，魏浚笙用了半年時間，由74公斤減磅到66公斤，足足瘦了8公斤。每天早上先做兩小時帶氧運動，晚上6時後不再吃東西，再做舉重減脂，就這樣維持了半年。電影中，亦有一幕魏浚笙會大秀腹肌，展示他辛苦了半年的成果。他自己看過後，都沒有後悔當日的付出，因為真的看得出有很大分別。
這次魏浚笙在戲中有很多動作戲，身手不俗。他表示拍攝前都有接受訓練，武指會教他怎樣做反應才會有效果。他亦要看一些模擬片段，故拍攝時都順利。香港正需要動作演員，他覺得自己有潛質接棒嗎？魏浚笙指香港都有很多新演員擅長拍動作片，他自己覺得拍動作片是開心的，過程要很專注，稍一不留神就會很容易受傷。
他說：「主要是記招數，練得多便會有效果。我覺得自己是一個敢打的人，不怕受傷。我的好處是夠膽，既然拍打（戲）就不要顧慮太多。如果拍攝過程中被打中，即是自己記招數記得不夠熟，中一拳便會醒來，哈哈。」
