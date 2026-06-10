翻玩幾何語彙！設計團隊為透天厝寫下嶄新定義，勇奪 2025 美國 IDA、TITAN 國際大獎

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編輯整理 Anne Chen｜圖片提供 落腳室內設計

落腳室內設計總監陳明法深刻理解現代人嚮往「簡單中的不簡單」的居住渴望。此件位於雲林古坑的複層透天住宅改造案，以細膩的格局與動線思考，結合靈活的幾何線條運用，榮獲 2025 美國 IDA International Design Awards 與 TITAN Property Awards 國際設計大獎雙料肯定。

本案為長型格局的雙層新成屋，一樓規劃為公領域，二樓則屬私領域。業主一對夫妻，女主人是英語教師，男主人是軍人，僅於週末返家，兩人格外珍惜共處時光。因應居住成員背景，設計上明確劃分公私領域，以兼顧居住品質與使用彈性。

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▲ 1F 平面配置圖

一樓入口設置獨立會客室兼書房，讓女主人活動時不影響男主人的作息。隔間牆最上方採用清玻璃引入自然光，提升通透感；中段運用磁性美耐板，方便女主人備課與紀錄生活，下方則以木作結構搭配清水模塗料，呼應起居空間的材質元素。

天花板以弧形修飾邊角，其包覆感營造出安定、沉靜的交流氛圍；相同語彙延伸至起居室天花，轉化為圓拱，翻玩幾何元素。後續空間亦可見運用天花或立面等不同面向的弧面變化界定區域。

部分起居空間位於樓梯下方，設計師刻意降低天花板，運用清水模印花塗料搭配分割線與孔洞形塑量體，利用同色系的視覺延伸弱化突出的結構面；更整合隱藏與開放式收納，在減輕壓迫感之餘，賦予畸零空間實用的生活機能。

軟裝配置上，起居室沙發面向餐廚空間擺放，使客、餐、廚三個區域的視線與動線皆維持開放互動。

針對起居室與廚房間原有的半高牆結構，設計師用中島檯邊框包覆形塑L型木框，並以相同手法處理廚房低樑，同時化解兩處結構限制。木框亦如同畫框般包裹住日常風景，為空間堆疊出豐富的視覺層次。

▲ 2F 平面配置圖

主臥室以飯店套房概念規劃，入室右側設置汙衣區與茶水收納櫃，鋪陳休憩前的轉換儀式。隨後動線順暢銜接至更衣間，透過獨立分區，為寢臥空間建立一道包容不同生活節奏的緩衝。

更衣室門片選用銀霞玻璃，其局部透光設計，讓女主人在使用時仍可感知外部動向；透光不透視的特性，於採光和隱私間取得平衡。內部空間則根據收納需求，量身訂製梳妝台、洞洞板與實用櫃體。

面對與一樓類似的結構限制，利用木作弧形天花包梁嵌入線性燈條導引，搭配倒角拱門，優雅勾勒睡寢、閱讀與衛浴空間的場域轉折。

落腳室內設計團隊透過天花板高差拿捏、幾何線條導入與異材質銜接等策略，調節空間比例、弱化量體壓迫，兼顧開闊視野與公私領域隱私。選材方面亦著眼於永續，空間中鋪陳之清水模印花塗料具高度耐候與抗汙能力，利於日後維護；其低揮發性有機化合物（VOC）配方，能有效降低室內空氣汙染，實踐環保與美學並存的綠色設計。

落腳室內設計／陳明法

地址：雲林縣斗六市成功路312號

電話：0911376999、05-5335666

Email：wishhome312@gmail.com

網站：https://residence.com.tw

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