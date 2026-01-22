翻玩張震嶽、羅大佑、順子金曲 「滾石撞樂隊 2」致敬經典年代

由滾石唱片策劃推出的音樂企劃「滾石撞樂隊2」近日再度公開三首全新改編作品，邀請Hello Nico、皇后皮箱以及163 braces，分別翻玩張震嶽的〈愛的初體驗〉、羅大佑的〈妳的樣子〉，以及順子的〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉。三組音樂人從各自擅長的音樂語彙出發，大幅調整原曲編制與氛圍，將經典作品置於當代視角中重新詮釋，展現世代交會下的多元可能。

〈愛的初體驗〉是張震嶽最具代表性的成名作之一，1997 年在卡拉 OK 盛行的年代迅速走紅，描寫年輕人在初識愛情時的青澀、焦慮與逞強。張震嶽曾分享，創作靈感源自日本電影《性的初體驗》，他刻意將「性」轉化為「愛」，以幽默而誠實的方式呈現感情中的不安與困惑，也形塑了他鮮明的青春搖滾風格。曾入圍第 27 屆金曲獎「最佳新人」的 Hello Nico，此次挑戰與自身風格反差極大的作品，捨棄原曲的輕快與戲謔，改以冷冽、悲涼的聲響與情緒鋪陳，拉長情感的停留時間，賦予歌曲截然不同的深度。

〈妳的樣子〉由羅大佑一手包辦詞曲，是其情感書寫中分量極重的一首作品。羅大佑曾表示，歌曲靈感來自一段與自己性格極為相似、卻無法走到最後的感情，因「太像了」而留下遺憾，也使作品多了一層蒼涼而內斂的悲劇色彩。這首歌與影像的連結同樣深刻，曾在電影《阿郎的故事》中，隨著周潤發飾演角色的命運起伏，成為關鍵情感旋律，長久以來烙印在觀眾記憶中。對皇后皮箱而言，這首歌亦是童年觀影時的重要記憶。本次改編保留原有段落與旋律骨架，融入復古搖滾編制，並改以女聲詮釋，使整體語氣更顯慵懶灑脫，在延續原曲惆悵情緒的同時，也多了一份回望過往的從容。

〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉則是順子音樂生涯中極具代表性的作品之一，歌名中的日期據傳是她當時戀人的生日，為歌曲增添私密而真實的情感層次。作品以中英交錯的歌詞書寫愛情，旋律簡約卻情感濃烈，也讓順子憑藉該專輯奪得第 10 屆金曲獎「最佳國語女演唱人獎」，確立其在華語樂壇的重要地位。163 braces 談及選曲時表示，深受順子前衛且真誠的創作精神吸引，希望在致敬原作之餘，打破聽眾對經典的既定想像。此次改編加入電子聲響元素，從畫面感出發構思編曲，並融合團隊過往作品〈小船〉與〈天空〉的創作氣質，打造出不同於原曲的嶄新聆聽體驗。

