翻玩500萬播放量經典！羅大佑金曲被女聲「改造」更催淚

皇后皮箱重新詮釋羅大佑金曲〈妳的樣子〉。滾石唱片提供

「滾石撞樂隊 2」企劃持續翻玩華語經典，近期再度推出三首全新改編作品，由Hello Nico、皇后皮箱與163 braces分別重新詮釋張震嶽〈愛的初體驗〉、羅大佑〈妳的樣子〉以及順子〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉，三組音樂人以鮮明個性切入經典，保留原曲精神的同時大膽突破框架。

張震嶽的〈愛的初體驗〉自1997年問世以來，成為描寫青春情感的代表作，至今仍深受樂迷喜愛，官方MV在YouTube累積近910萬觀看次數。此次由 Hello Nico改編，他們選擇翻轉原曲輕快幽默的氛圍，改以冷冽、悲涼的情緒重新詮釋，拉開情感層次。團員表示，這首歌同樣是學生時代的共同記憶，希望打造一個「可能再也不會如此用力去愛」的版本。

廣告 廣告

Hello Nico重新詮釋張震嶽〈愛的初體驗〉。滾石唱片提供

羅大佑的〈妳的樣子〉則是其情感書寫中極具份量的經典之作，至今仍是他在 Spotify上最受歡迎的歌曲之一，播放量已突破500萬次。皇后皮箱在改編時保留原曲旋律結構，融入復古搖滾編曲，並改由女聲詮釋，讓歌曲在原有的惆悵之外，多了一份慵懶與從容。團隊表示，希望在致敬原作的同時，賦予經典一種回望過往的溫柔視角。

順子的〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉以真摯情感與中英交錯的歌詞聞名，也讓她憑藉該專輯榮獲金曲獎肯定。163 braces以此曲向順子的創作精神致敬，並加入電子聲響元素，從畫面感出發重新構築編曲，融合自身作品的創作氣質，打造出更具空間感與想像力的版本。她笑言，希望聽眾能在全新詮釋中感到愉悅，也期待順子本人聽見後能會心一笑。

163 braces重新詮釋順子的〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉。滾石唱片提供



回到原文

更多鏡報報導

猜猜她是誰？48歲女星近照遭疑修修臉 網驚呼：根本宋慧喬

YTR瑞典生產費用曝光！3天單人房包吃住「比停車費便宜」

47年第一次！68歲齊豫挑戰「高跟鞋耐力賽」認生涯最緊張

月薪3.6萬！傳產男嘆「年終17萬」仍像人生失敗組 存款曝光網全看傻