翻盤了！台積電3內鬼甫裁定延押 2名工程師逆轉交保、科技監控

前台積電工程師陳力銘為協助新東家、東京威力科創擠入台積電供應鏈，竟請託在職工程師吳秉駿、戈一平洩漏二奈米製程參數，檢方依《國家安全法》等罪嫌起訴3人並續押。合議庭上月23日甫裁定3人自2/1延押兩月，但今（2/5）天出現大逆轉，吳秉駿、戈一平聲請具保停押，合議庭今天提訊兩人開庭，訊後改裁定吳、戈各以300萬、200萬元交保、限制住居，另限制出境出海8個月及配戴電子腳環、個案手機監控。可抗告。

調查指出，陳力銘原擔任台積電12廠良率部門工程師，其後跳槽到台積電供應商、東京威力科創行銷部門，他急於提升新東家的蝕刻機台良率，讓新東家成為台積電二奈米製程蝕刻站點供應商量產，因而拜託清大學弟及同僚吳秉駿、戈一平等人打探消息。

吳秉駿和戈一平使用筆電連線登入內網後，陳力銘用手機翻攝台積電的廠商測試數據，前後翻攝數百張照片，其中14張經鑑定觸及國家核心關鍵技術。

高檢署將3名內鬼依《國家安全法》等罪名起訴，主謀陳力銘求刑14年、吳秉駿求刑9年、戈一平求刑7年。智商法院承審合議庭去（2025）年9月1日裁定3人接押禁見3月，去年11月底裁定延押2月，由於還有共犯待查，合議庭於今年1/23再度裁定自2/1起延押2月，只開放配偶和直系血親探視。

據了解，由於關鍵證人大致訊問完畢，吳秉駿、戈一平日前向合議庭聲請具保停押，合議庭今天提訊兩人開庭後，裁准吳300萬元、戈200萬元交保，限制出境出海及配戴電子腳環、個案手機。兩人已於晚間完成辦保獲釋。

高檢署追查台積電案已經連續起訴3波，除第一波的陳力銘、吳秉駿及戈一平，第二波追加起訴東京威力科創台灣子公司，建請1.2億元罰金。

檢方後續又查出，陳力銘勾結在職的另名台積電工程師陳韋傑，共同竊取14奈米以下製程，第三波偵結起訴陳力銘、陳韋傑及涉嫌滅證的東京威力台灣子公司高階主管盧怡尹。陳力銘求刑7年、陳偉傑求刑8年8月，盧怡尹涉嫌偷刪雲端資料被求刑1年。檢方今年1/8將在押的陳韋傑移審智財及商業法院，合議庭裁定羈押禁見3月。

