翻紅「雅方羊肉爐」！00後千金正面照曝 半年吸粉破20萬

知名老字號品牌雅方羊肉爐近來在年輕族群間重新受到關注，幕後推手正是00後千金林暄穎。她透過短影音行銷，為品牌注入新形象，不僅提升討論度，也帶動實際業績成長。

短影音助品牌年輕化

根據《Cheers快樂工作人》報導，林暄穎出生於2000年，是董事長林正明的女兒。她曾在國外接觸電影攝影相關領域，返台後短暫就讀企業管理，後來選擇休學進入自家公司工作。她觀察到短影音平台對年輕族群的影響力，開始親自投入社群內容經營，嘗試以更生活化的方式介紹產品。

業績與聲量同步成長

在她的操作下，雅方冰品營收於兩個月內成長約三成，整體營收提升約一成。她的IG追蹤數也在半年內突破20萬。後續搭配新品與團購活動，創造不錯銷售成績。

