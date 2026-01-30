翻肚求摸！黃仁勳遇黃金心秒融化「狂嚕狗」 主人笑：牠這輩子不洗澡了

財經中心／王文承報導

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂酒店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。用餐結束後，黃仁勳離開時巧遇一名主人帶著黃金獵犬外出散步，喜愛狗狗的他立刻加快腳步上前「嚕狗」，不僅把狗狗摸到翻肚，還熱情地讓狗狗舔臉，逗趣互動全被拍下。影片曝光後，瞬間掀起網友熱議，狗主人更笑稱：「狗狗這輩子不用洗澡了。」

一名女網友在社群平台《Threads》上發文分享這段影片，表示自己帶著狗狗外出散步時，意外巧遇黃仁勳。畫面中可見，黃仁勳用完餐後自嘉佩樂酒店步出，看到名叫「牛奶糖」的黃金獵犬後，立刻大步上前互動；狗狗也毫不怕生，直接跑到他面前趴下，任由黃仁勳盡情撫摸，甚至一度「爽到翻肚」，畫面相當療癒。

接著，牛奶糖還興奮地輕咬黃仁勳的手指，並不斷舔他的臉，而黃仁勳全程毫不閃躲，顯見他對狗狗的喜愛。互動一陣子後，黃仁勳才依依不捨地準備離開，臨走前還驚呼「好多狗狗！」並透露自己很想念家裡的愛犬。

狗狗興奮地輕咬黃仁勳的手指，並不斷舔他的臉，而黃仁勳全程毫不閃躲，顯見他對狗狗的喜愛。（圖／翻攝自Threads＠hot2506）

影片曝光後，引發網友熱議，紛紛笑說，「連狗狗都知道他是乾爹」、「黃金：我一整年都不要洗澡了啦！」、「好親狗，狗狗也好隨和」、「從此不叫牛奶糖，改叫黃金糖」、「黃金：我剛剛強吻了阿公耶（都姓黃，差不多啦）」。

黃仁勳本身就是愛狗人士，家中飼養三隻愛犬，分別名為「Kuma」、「GUS」與「MOMO」。（圖／翻攝NVIDIA粉專）

事實上，黃仁勳本身就是愛狗人士，家中飼養三隻愛犬，分別名為「Kuma」、「GUS」與「MOMO」。去年感恩節時，輝達官方粉專也曾釋出黃仁勳與三隻愛犬的祝賀影片，畫面中他為每隻狗狗準備了禮物，先擺上牠們最愛的玩具，還溫柔地說：「爸爸媽媽幫你們準備了禮物。」展現滿滿寵愛。

