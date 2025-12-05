翻臉不認帳？王鴻薇去年挺打詐「阻擋連結」 如今反批禁小紅書是「民主長城」

王鴻薇當時嚴厲質問政府，對於未在台灣設立代表人或不配合打詐程序的境外平台，究竟打算如何懲罰？（翻攝自立法院畫面）

國民黨立委王鴻薇今（５日）對於政府擬禁止中國社交平台「小紅書」的立場，與其過去在立法院質詢時的發言出現了極大的矛盾，引發外界質疑其政治標準不一。

王鴻薇今在臉書上猛烈抨擊民進黨政府，將此小紅書禁令斥為「賴清德民主長城」，更諷刺台灣人將被迫學習「翻牆」，直言「台灣終於活成中國大陸的樣子了」。然而，這番言論與她過去在國會中對待境外平台詐騙問題的強硬態度，簡直判若兩人。

回顧2024年5月27日的立院質詢紀錄，王鴻薇委員當時對於許多名人、企業主深受境外平台詐騙之苦的現狀表達了高度關切。

廣告 廣告

王鴻薇當時嚴厲質問政府，對於未在台灣設立代表人或不配合打詐程序的境外平台，究竟打算如何懲罰？當得知數位發展部正推動《打詐專法》，並規劃對這些網路廣告平台業者祭出最高達2千5百萬元的罰則，甚至可能採取「限制流量或是阻擋連結」等嚴厲手段時，王委員不僅沒有任何疑慮，反而積極表示「OK！我希望我們能夠成功」。

然而，當內政部昨日準備依循相關法規，因小紅書涉入多起詐騙案而實施管制時，王鴻薇委員的說法卻出現180度轉變。她不再強調打擊詐騙重要性，而是將焦點轉向言論自由和用戶權益。

王鴻薇發文質疑政府的取締標準，指出臉書等其他平台涉詐通報數遠高於小紅書，並以「大翻牆，大成宮！」嘲諷政府，顯然與她過去力挺「阻擋連結」的態度完全相悖。令人懷疑其打擊詐騙的初衷是否變質，以及其衡量的標準究竟為何，threads上則有網友截下王鴻薇質詢逐字稿，反問「裝什麼呢？這是不是你說的？ 翻臉不認帳？」。

更多鏡週刊報導

禁小紅書如掀蟑螂窩！竊取個資更甚抖音 中媒認證的「騙子集散地」

禁小紅書是打詐關鍵？最根本問題浮現 他喊：誰反對封鎖就是支持詐騙

PAZZO董座撂黑衣人圍毆小黃司機！ 爆幕後藏鏡人是「天道盟主」檢拘提到案