翻臉像翻書？韓媒曝川普拿南韓開刀真正原因 點名「酷澎」恐也是導火線

美國總統川普突在個人社群平台宣布，將南韓產品的對等關稅從15％回調至25％，涵蓋汽車、木材、醫藥品等主要項目，不僅震撼南韓政壇與產業界，也讓各國陷入不安。美方雖稱，因「南韓國會未履行貿易協議」，但綜合韓媒多方分析指出，背後恐牽動包括投資進度、政治時機，甚至近期延燒的「酷澎爭議」。

川普與李在明兩人早前會面時，互動總是融洽和諧。（圖／翻攝自青瓦臺）

遭川普點名背後原因牽涉廣

川普26日在Truth Social發文表示：「南韓立法機關沒有遵守與美國的協議」，並表示，因為國會尚未完成相關立法，「我決定將南韓汽車、木材、藥品及所有對等關稅，從15％提高到25％」。

不過，目前美方尚未發布正式行政命令或公告生效時間，但消息一出，市場已高度警戒。

川普點名的關鍵，是南韓國會尚未完成與美方貿易協議相關的法律程序。南韓政府去年11月依雙方共同說明資料（Joint Fact Sheet）內容，提出「對美投資特別法」的法案，當時美方曾表態，只要完成提案程序，就會調降關稅，美國也在去年12月4日將南韓汽車關稅降至15％。

不過，該法案目前仍卡在國會財政經濟委員會，尚未完成表決。據《韓國經濟》27日報導分析指出，立法延宕本身並非罕見，美國也清楚各國國會程序耗時；但或許就是在政治氛圍轉變下，這項「未完成的程序」成了川普再度出手的理由。

投資時程放慢 也可能踩到川普紅線

除了立法卡關，南韓對美投資進度放緩，也被視為刺激川普不滿的因素之一。《韓國經濟》提到，南韓可能延後每年約200億美元（約新台幣6千3百億元）的對美投資時程。經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲也曾對外表示，上半年不太可能全面啟動3,500億美元（約新台幣11兆元）的大規模對美投資。

南韓官員私下坦言，匯率波動劇烈之下，要立刻執行龐大海外投資，確實存在現實困難，但川普政府顯然期待「立刻看到成果」。

川普還曾致贈李在明一把黃金鑰匙。（圖／翻攝自X平台 @Jaemyung_Lee）

酷澎恐也是原因之一？

同時《韓國經濟》還提到，引發多方討論的還有部分聲音認為，酷澎個資外洩事件，很可能也是南韓被「加關稅」的導火線之一。

南韓國務總理金民錫近日訪美，與副總統范斯（JD Vance）會談時，對方一開口就提到酷澎爭議。酷澎去年底爆出高達3,370萬筆用戶個資外洩，遭南韓政府調查，卻因酷澎母公司Coupang Inc.設於美國，引發美國投資人強烈反彈。

儘管金民錫強調，南韓政府「並非差別對待美國企業」，但酷澎的美國投資人Greenoaks與Altimeter，已正式依美國《貿易法》第301條，向美國貿易代表署（USTR）指控南韓政府對美國企業採取「歧視性措施」，要求美方啟動調查，並視結果加徵關稅或限制市場准入。

同時，兩家投資機構也啟動《韓美自由貿易協定》（FTA）下的國際投資爭端解決機制（ISDS），警告南韓政府恐面臨數十億美元求償。

美方投資人更直接點名南韓總統李在明政府「親中、反美」，指控南韓藉由監管手段打擊美國企業酷澎，甚至援引金民錫曾要求「以掃蕩黑手黨般的決心」處理該案，作為政府施壓的例證。

有聲音認為，南韓在酷澎事件處理上的相關舉措，可能也是導火線之一。（圖／翻攝自쿠팡 뉴스룸臉書）

南韓車廠首當其衝

然而，關稅一旦從15％回升至25％，首當其衝的就是南韓汽車產業。

根據南韓汽車移動產業協會統計，現代汽車與起亞汽車（KIA）去年對美出口達97萬2,124輛，占其美國銷量的52.9％。換言之，美國市場賣出的車，有一半以上來自南韓本土。

南韓信用評等機構Nice信用評估估算，若關稅維持25％，現代汽車集團一年需負擔約8.4兆韓元（約新台幣1千7百億元）關稅成本；若是15％，成本約5.3兆韓元（約新台幣1千億元），差距高達3.1兆韓元（約新台幣628億元）。

投資機構多爾投資證券則估算更為嚴峻，指出在25％關稅下，現代汽車與起亞合計年損失可能達11兆韓元（約新台幣2千4百億元）；若維持15％，損失約6.6兆韓元（約新台幣1千3百億元），等於一年多付超過4.4兆韓元（約新台幣892億元）。業界人士直言：「在15％關稅前提下擬定的經營計畫，若突然回到25％，勢必引發混亂。」

不只現代與起亞面臨挑戰，幾乎將九成產量出口美國的通用韓國公司（GM Korea）也面臨巨大壓力，一旦成本飆升，美國總公司不排除縮減南韓產量。

