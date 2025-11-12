台中東區一家自助餐店深夜驚傳鬧事！36歲楊姓男子因肚子餓要求免費用餐遭拒，竟情緒失控站在菜色櫃前大聲咆哮，接連將滷肉等菜色推翻，拿起菜盤狂丟店員，甚至持菜刀追逐店員跑到馬路上，導致3名員工和1名無辜民眾受傷。所幸熱心民眾將其制伏，警方依傷害等罪名將「翻菜哥」送辦。店家清理現場忙到天亮，損失高達5萬元！

「翻菜哥」暴走自助餐店！菜刀追員工到馬路 造成4人受傷。(圖／店家提供)

台中一名36歲楊姓男子，沒有工作肚子餓跑到自助餐店，要店員請他吃飯，被拒絕後他竟然失控，把店內的菜色翻倒在地上，店員也被他拿菜亂丟，甚至還拿起菜刀追人，過程中有熱心民眾上前制止，雙方也發生扭打，包括店員在內，造成4人受傷。

「翻菜哥」討免費餐遭拒 持刀追逐自助餐店員。(圖／店家提供)

事件發生於深夜11點多，當時這名身穿黑色外套的楊姓男子因肚子餓，前往位於台中東區東英、十甲路口的自助餐店，向店員詢問能否請他吃飯。當店員拒絕他的要求後，楊姓男子立即指責店員沒有同理心，並開始騷擾正在用餐的顧客。當有民眾出面勸阻時，他的情緒瞬間失控，開始在店內大肆鬧事。

楊姓男子站在菜色櫃前對自助餐店員大聲咆哮，之後因被自己推翻的滷肉導致滑倒，惱羞成怒便將怒氣發洩在店員身上。他拿起櫃台上的菜盤狂丟店員，沿著結帳路線一路丟擲物品，甚至拿起菜刀追逐店員跑到馬路上，造成無辜民眾也受到傷害。

因被自己推翻的滷肉導致滑倒，惱羞成怒便將怒氣發洩在店員身上。(圖／店家提供)

現場民眾見狀立即上前制止，將楊姓男子緊緊勒住，但他仍不斷掙扎，隨手抓起自助餐店的菜盤想要反擊。最終他被拽倒在地上壓制，臉部貼地，即使如此他仍試圖揮舞菜盤，店員趕緊上前解除他的「武裝」。

民眾見狀立即上前制止，將楊姓男子緊緊勒住，但他仍不斷掙扎。(圖／店家提供)

警方補充說明，楊姓男子當時並未飲酒或吸毒，疑似是因情緒不穩定而失控。這起事件導致自助餐店滿地食物，店家忙著清理現場，被亂摔的物品損失高達5萬元。所幸3名受傷員工和1名民眾傷勢均屬輕微，無大礙。楊姓男子已被警方帶回派出所處理，面臨多項法律責任。

