翻落護欄！駕駛連人帶車墜20米深山谷重傷

今天（7）上午9點多，在台東南迴公路上，一台轎車疑似是因為天雨路滑，在過彎處打滑，結果先是撞上橋墩，接著整輛車騰空飛起，翻到橋的護欄外，墜落20米高的山谷中。

消防弟兄花了一個半小時，才終於將人從山谷下救上來。雖然駕駛當下意識清楚，但傷勢過重，顱內出血、腰椎骨折，仍在加護病房觀察中。

行車紀錄器拍下，白色轎車過彎時，駕駛急踩煞車，但整台車像是失去控制一般，先是車尾漂移，接著撞上一旁號誌牌，在空中飛了將近一圈後，翻出護欄墜落橋下，撞擊瞬間還能看到，輪胎離開地面時，大量積水也跟著飛濺起來，看得出來車禍當下，現場天雨路滑，消防人員獲報，很快就在橋下，發現事故轎車，先是破壞車輛救出受困駕駛，再將駕駛以長背板固定，配合消防器材車，吊掛回到橋上。

搜救人員：「吊臂出來一點。」

然而護欄外，牆面近乎垂直，單靠器材車吊掛並不夠力，還好有熱心民眾加入救援行列。

搜救人員：「來好，堅持住，堅持住。」

在所有人的努力下才終於將人救了上來。

搜救人員：「繼續收，繼續收，把他拉起來，抬起來。」

耗時1個半小時，才終於將駕駛救起來，他渾身是傷相當虛弱，幸好意識還清楚，這起車禍就發生在，南迴公路台九線394公里處，7號上午9點，當時40歲的駕駛，疑似在過彎時打滑，整輛車失控，先是撞上橋墩，整輛車在空中飛了一圈，接著翻落到20米深的山谷下。

撞擊力道之大，不只車殼零件掉滿地，前車牌遺留在橋上，第一時間遭撞擊的告示牌，直接被連根拔起，這起車禍造成駕駛顱內出血、腰椎骨折、氣胸，並且在送醫後陷入昏迷，目前住進加護病房，至於意外是怎麼發生的，還有待警方釐清。

