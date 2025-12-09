翻袋倒水晶引爆宮鬥風暴！前主播張靖玲告TVBS求償百萬 再度敗訴

TVBS前主播張靖玲像TVBS求償，士林地院今日判其敗訴。（翻攝自Irene Chang臉書）

TVBS主播圈延燒3年的「宮鬥霸凌案」再度有最新進展。被指控參與欺凌古彩彥、後遭TVBS懲戒性調職並以曠職為由解雇的前主播張靖玲，不滿處分向士林地院提出民事求償100萬元，指控公司調查程序失當、影像證據瑕疵，侵害她的名譽與工作權。士林地院今（9日）判決指出，TVBS的調查與後續處分均未違反法令，張女也無法證明損害與公司行為具因果關係，判張女敗訴，仍可上訴。

2022年5月，TVBS爆出被形容為「主播宮鬥劇」的職場霸凌案。古彩彥向公司檢舉受到3名女主播長期欺凌，並以針孔攝影機蒐證，拍到張靖玲疑似翻動她桌面物品、向水晶倒水拍照等畫面。之後公司展開調查，另2名涉案主播承認不當行為，先後留任或轉調；張靖玲則被調任為資深文字記者，並在後續因曠職累積9大過遭解雇。

影片能構成懲戒依據嗎？

張靖玲主張，公司片面採信古彩彥提供的針孔影像，但影片「畫面中斷、疑似剪接」，不應成為懲戒性調職的依據。她並說，直到調職最後一刻才得知屬懲戒性質，使她無法事前提出申訴，影響權益；後續再因未提供文字記者勞務而被記過、最終解雇，程序嚴重失當。

廣告 廣告

不過TVBS強調，公司依影像與訪談資料做出調查結論，也給予長達4個月、共9次改善機會，但張女拒絕接受調職並屢次曠職，公司的處置並無違法。

若早知是「懲戒性調職」，結局會不同嗎？

今年10月開庭時，法官當庭詢問張靖玲，若事前得知調職帶有懲戒性質，是否就不會拒絕調動？張女回應，若程序透明、調查完整，她會依規定提出救濟並配合調職。

士林地院最終認定，TVBS的調職與解雇程序均符合法令，並無損害張靖玲工作權，張女亦未能證明名譽受損與公司行為具因果關係，因此判決全數駁回訴求，並由她負擔訴訟費用。可再上訴。

更多鏡週刊報導

得獎不敵收視率／獨家！缺席金鐘領獎有內情 方念華《看板人物》收攤

獨家／沈玉琳告假找唐綺陽救火 《11點熱吵店》存檔剩2集急尋代班人

高醫生遭酒駕撞死！ 「看他出生到太平間認屍」主播父披亡子白袍淚訴：憑什麼減刑？