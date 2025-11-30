翻覆瞬間曝！ 台東成功漁港吊車翻覆1死1傷
台北市 / 綜合報導
今(30)日上午11點半左右，台東縣成功漁港的堤防處，發生一起重大意外。一輛大型吊車在執行工程前的吊掛作業時，石塊配重發生傾斜翻覆，位在駕駛座的男子，被救出時已明顯死亡，另一人則一度受困，腿部遭車體重壓，卡在車體與堤防中間，所幸消防人員救出後送醫治療，暫時沒有生命危險，而吊車後續還起火，相當驚險，好險很快被撲滅。
白色吊車緩緩吊起石塊，原本是要將它好好投放到漁港邊，沒想到下一秒整輛吊車向前傾，越來越歪斜最終承受不住重力，直接翻覆在，台東縣成功漁港的提防濺起大大浪花。事發在今日上午11點半，其中一名工程人員，一度受困卡在車體與堤防中間，而另一名位在駕駛座的男子，被救出時則已經明顯死亡。
台東縣消防局成功消防大隊隊員陳柏君說：「轎車翻覆總共有兩名患者，一名患者明顯死亡，一名患者左腳夾斷，那我們使用軍刀鋸，和油壓破壞器材將患者救出，後續現場的話有出兩條水線做警戒。」不幸中的大幸受傷的工程人員，送醫後暫時沒有生命危險，但事故吊車翻倒卡在港邊，還一度起火燃燒，消防人員持續灑水灌救，所幸火勢很快受到控制。
台東縣政府農業處副處長黃奇明說：「並沒有在施工，只是他吊車的一個放置，及配重的一個前置作業而已，是有可能他在配重作業不當，消防局他已經通報我們勞工科，那我們會通報南區勞檢所，我們按照法令應該是會先停工。」
吊車執行工程前吊掛作業卻翻覆，造成一死一傷的意外，意外發生原因和相關責任歸屬，也有待施工及勞安單位後續調查釐清。
