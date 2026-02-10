翻譯機放大腿下發出聲響 學測考生英文科不計分

（中央社記者許秩維台北10日電）大考中心審議學測違規，有考生攜帶職棒樂天桃猿隊的吉祥物玩偶入座，被扣2級分；還有考生在英文科考試時，將翻譯機放大腿下並發出聲響，被認定妨害考試公平性，該節不計分。

大學入學考試中心考試委員會今天舉行委員會議，審議115學年度學科能力測驗考生違規事宜，經考區提報違反試場規則總計562件。

有1名考生在考試開始鈴響前，將透明墊板放在試題本與答題卷下，並移動試題本，由規定的橫放位置變成直放，考區建議依照簡章規定，於考試開始鈴響前翻閱試題本，扣減該節2級分。

大考中心考試委員會委員針對「翻閱」與「移動」試題本進行討論，由於監試人員宣讀注意事項時會請考生雙手離開桌面，且114學測曾發生類似案例，考量前後一致性，這名考生仍被扣2級分，但大考中心未來將修改簡章，除了不得翻閱試題本，可能再加上不得觸碰等規定。

英文科考試時，有考生將翻譯機放大腿下，翻譯機於考試中發出兩句英文句子的聲響，考生稱是壓到但未使用。

大考中心考試委員會經討論後，認為考生是在英文科考試時將翻譯機放在身上，且有發出聲響，並非關機狀態，已妨害考試公平性，決議該節不予計分。

有考生在數B考試時，在考試過程中使用眼藥水，被提報違規。

大考中心考試委員會經過討論，根據簡章規定，考生未經申請逕行飲水或服用藥物，將扣減學測該節1級分，但目前眼藥水屬於「其他隨身物品」，並無罰則，故這名考生不扣分。大考中心之後將討論修改簡章，是否將眼藥水也列入藥物。

另外，還有考生攜帶中華職棒樂天桃猿隊的吉祥物猿氣小子玩偶，並放在桌面上，依簡章規定，攜帶不可入座的用品，被扣2級分。（編輯：張雅淨）1150210