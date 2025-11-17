「翻譯界魔女」和小9歲仙俠劇男神談姐弟戀 操出「史上最瘦」身材

〔記者李紹綾／台北報導〕宋茜在都市情感劇《我們的翻譯官》與陳星旭是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差九歲，宋茜過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，她透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，是喜歡被照顧？還是照顧別人呢？她表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」

《我們的翻譯官》劇情描述性格幹練瀟灑，宋茜飾演的「林西」被稱為翻譯界「魔女」，她與陳星旭飾演的前男友再度重逢，兩人的關係從當年的情侶，轉變為職場夥伴，彼此的命運再次糾結。劇中討論AI人工智能會不會取代傳統的翻譯，宋茜與戲裡詮釋的翻譯專家「林西」的看法一致，她認為人是有溫度的，是無法被替代的，「機器就算再智能，也是人創造出來的」。

陳星旭有「仙俠劇男神」稱號，此次在都市情感劇《我們的翻譯官》與宋茜有不少對手戲，宋茜表示對他的初印象是個子很高、不太說話，比較內向的感覺，陳星旭則打趣回應，自己一開始會有點怕宋茜，「她一冷起臉來，氣場十足」，合作之後，兩人對彼此的看法都有改變，陳星旭發現宋茜是一個很可愛、開朗的女孩，宋茜回應：「熟之前我是I人，熟之後我是E人！」戲外的陳星旭挺能接住自己的笑點，跟他開玩笑也不會不高興，還會有點呆萌呢！宋茜笑揭在大家眼中，陳星旭擅長健身、射箭，而且是專業級的那種，「螢幕上感覺就是什麼都很厲害的那種，但其實我跟他打過羽毛球，他也就只能跟我打打的水平了」。

戲裡化身對工作要求完美的翻譯界女強人，宋茜特別去了解口譯、筆譯會做的事前功課，以及翻譯的步驟外，她幽默說：「也準備了一下我的美貌和智慧！」拍攝期間，她剛好對吃東西沒太大興趣，又得了腸胃炎，因此在演出《我們的翻譯官》時，成了她歷屆作品中身材最瘦的一部戲，連導演都叫她多吃一點。 《我們的翻譯官》18日起，每週一至週五晚間十點在八大戲劇台播出。

