翻越山海的時光捷徑！ 墾丁國家公園推「西屏山古道行」走讀恆春百年記憶

【互傳媒／記者 范家豪／恆春 報導】 您知道恆春人熟知的「西屏山」在哪裡嗎？這裡不僅是恆春半島西側的重要地景，更藏著一條串聯山海、承載百年生活記憶的古道。為帶領民眾深入認識國家公園的自然地景與地方文化，墾丁國家公園管理處將於 115 年 2 月 14 日及 3 月 22 日，攜手恆春鎮德和社區與山海社區發展協會，辦理兩梯次「半島微行－西屏山古道行」體驗活動。

▲台灣海棗(槺榔)就是德和社區舊名—槺榔林的由來。（圖／墾管處）

活動每梯次限額 30 人，報名費每人 350 元（含導覽解說與 DIY 材料費），並特別提供 65 歲以上長者及 10 至 17 歲青少年免費名額（限 20 名），鼓勵不同世代走出戶外、親近自然。報名與活動詳情可至墾丁國家公園管理處官網查詢。

▲銀合歡溜溜球DIY。（圖／墾管處）

▲山海古宅的「咾咕花」石砌。（圖／墾管處）

西屏山位於恆春縱谷西側，早年居民多由德和地區出發，翻越槺榔坪前往山海港，這條古道曾是婚嫁往來、漁獵拓墾的重要通道。日治時期更因瓊麻產業興盛，鋪設輕便臺車軌道，留下被稱為「鐵支仔路」的產業印記。

本次活動結合古道健行、社區導覽與 DIY 體驗，內容包含銀合歡溜溜球製作、西屏山古道走讀、參訪西海岸咾咕石古宅，並由在地達人分享產業變遷、生態故事與民俗記憶。透過實地行走與交流，帶領民眾用雙腳與雙手，重新認識恆春半島從山到海的生活風景。